Spolu se Světovou federací zadavatelů reklamy chtějí společnosti svým marketingem bojovat s klimatickou krizí.

Kosmetická společnost L’Oréal, banka NatWest a nápojářská skupina PepsiCo se přidávají k Planet Pledge, iniciativě Světové federace zadavatelů reklamy (WFA – World Federation of Advertisers). Jde o globální projekt, jenž chce prostřednictvím marketingu přispět k posílení udržitelných aktivit a k boji s klimatickou krizí.

Celkový počet signatářů Planet Pledge se tak rozšířil na třináct, už při startu projektu letos v dubnu se „upsaly“ společnosti Bayer, Danone, Diageo, Dole Packaged Foods, Mastercard, Ørsted, Reckitt, Telefónica, Tesco a Unilever.

„Jsem nadšený, že se k Planet Pledge přidaly tři globální brandy. Vysílá to do světa silnou zprávu o jejich odhodlání hledat řešení klimatické krize. Těšíme se na to, že do iniciativy brzy přivítáme další značky,“ uvedl Stephan Loerke, šéf WFA.

Planet Pledge staví marketing firem do významné role v iniciativách týkající se udržitelnosti ve čtyřech klíčových oblastech. První z nich je globální kampaň „Race to Zero“, jejíž účastníci se snaží o zdravé a uhlíkově neutrální podnikání, které předchází klimatickým hrozbám, vytváří slušná zaměstnání a vede k inkluzivnímu udržitelnému růstu. Dále mají šéfové marketingu poskytnout nástroje a vedení k aktivitám na ochranu klimatu jak pro marketingová oddělení, tak pro spolupracující agentury. Třetí oblast slibuje využívat marketingovou komunikaci k podpoře udržitelného jednání zákazníků. Čtvrtou klíčovou oblastí je posilování důvěryhodnosti marketingu, jehož udržitelné kampaně jsou snadno doložitelné aktivitami firmy, aby se s nimi mohli zákazníci ztotožnit.

Postup ve všech čtyřech oblastech bude WFA každoročně reportovat. Zároveň chce federace pracovat s regulátory inzerce po celém světě na důvěryhodnosti reklamních sdělení týkající se životního prostředí, aby inspirovaly zákazníky k udržitelnější spotřebě.