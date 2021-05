V řadě zemí je stále přístup k informacím odepřen či zásadně filtrován, novináři jsou pronásledováni a někteří, jak dokazují i čísla Reportérů bez hranic, na objednávku vražděni. Letošní kampaně a výzvy upozorňují také na nutnost přijetí autorského zákona.

Dnes (3.5.) se slaví Světový den svobody tisku, přičemž letos uplyne 30 let od vydání takzvané Windhoecké deklarace, kterou byla tradice Světového dne svobody tisku zahájena. Světová asociace vydavatelů novin a zpravodajství WAN-IFRA pro letošní Světový den svobody tisku zvolila motto: „Za životaschopné, rozmanité, stabilní a bezpečné mediální odvětví“.

V rámci tohoto dne je vhodné připomenout, že v loňském roce přišlo o život celkem padesát novinářů, více než dvě třetiny z nich zemřely v oblastech, kde se neválčí, na druhou stranu podle Reportérů bez hranic (RSF) stoupá počet úkladných vražd na objednávku. Mezi zavražděnými byly v roce 2020 i dvě ženy. V uplynulém týdnu zavraždili pravděpodobně džihádisté tři novináře, kteří psali v Burkině Faso o pytláctví. Za posledních deset let podle RSF zemřelo násilnou smrtí 937 novinářů. Podle AFP zaznamenala Mezinárodní federace novinářů od roku 1990 celkem 2658 zabitých kolegů. Na řadě míst jsou pronásledováni, vězněni. V Bělorusku po loňských volbách autoritářský režim zatkl přes 34 tisíc lidí, mezi nimi stovky novinářů.

Česko se, pokud jde o svobodu sdělovacích prostředků, drží v žebříčku 180 zemí světa stejně jako loni na 40. místě. Ještě v roce 2014 jsme byli třináctí. Největší svobodu médiím i nadále poskytují skandinávské země, poslední příčky obsadily Čína, Turkmenistán, Severní Korea a nejhorší je Eritrea. V posledních letech však podle Edelemanova barometru důvěry bohužel stoupá nedůvěra v práci novinářů, téměř 60 procent respondentů z 28 zemí uvádí, že novináři schválně dezinformují veřejnost publikováním lživých zpráv. Svůj podíl viny na tom má bezesporu rozmach sociálních sítí a dezinfomací na nich.

Unie vydavatelů a její výzva

Unie vydavatelů připravila vlastní grafický motiv kampaně a výzvu určenou všem legislativcům a politikům zaměřenou na podporu urychleného přijetí novely autorského zákona. „Dlouhodobá udržitelnost svobodného a nezávislého tisku je závislá na vytvoření ekonomických podmínek a zajištění spravedlivého fungování trhu pro všechny vydavatele. Dopady krize vyvolané koronavirovou epidemií jsou značné. Cílená podpora ze strany státu, kterou jsme pro české vydavatele požadovali, bohužel nebyla zrealizována. Současně probíhá proces digitální transformace, v rámci kterého musejí vydavatelé prosazovat svá práva na spravedlivý finanční podíl z reklamních příjmů u jimi vytvářeného obsahu. Ten doposud bezplatně využívaly ke svému vlastnímu prospěchu především dominantní globální digitální platformy,“ stojí v prohlášení Unie vydavatelů (UD).

Unie proto vyzývá všechny odpovědné orgány, aby došlo co nejrychleji k přijetí novely autorského zákona. K implementaci evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu do národního prostředí by mělo podle UD dojít včas a v takové podobě, jak byl tento zákon předložen Ministerstvem kultury ČR.

Na zásadní význam současných kroků pro další budoucnost vydavatelského odvětví a tím také svobodného tisku vyzvala ve své veřejné výzvě členka představenstva Světové asociace vydavatelů novin a zpravodajství WAN-IFRA, členka správní rady Unie vydavatelů a předsedkyně představenstva vydavatelského domu Czech News Center Libuše Šmuclerová.

Aktuálně také běží kampaň organizace UNESCO nazvaná #QuestionsThatMatter probíhající pod heslem: When journalists can´t ask, we can´t act. Podle organizace je třeba urychleně zajistit podporu nezávislých médií a svobodné žurnalistiky. Upozorňuje na zhoršující se podmínky a potřebu větší transparentnosti ze strany internetových společností k promování a distribuci obsahu. Zdůrazňuje také potřebu mediální edukace, aby se lidé naučili lépe rozeznávat hodnotu informací a možné falešné a dezinformační zprávy.

Necenzurovaná knihovna v Minecraftu

Zajímavý způsob, jak se dá bojovat proti cenzurování obsahu v online prostředí ukázala oceněná kampaň Reportérů bez hranic od agentury MediaMonks, která získala cenu Grand Clio v kategorii Hry. V rámci celosvětově velice populární hry Minecraft vznikla Necenzurovaná knihovna, teda čistě virtuální prostor, kam mohou lidé psát své příspěvky, blogy, knihy. Projekt už získal pozornost milionů hráčů. A tuto formu předávání zprávy mohou využívat novináři či aktivisté ze zemí, kde jinak panuje v online prostoru přísná cenzura.