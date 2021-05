Přinášíme výběr sexistických reklam ze zahraničí i z Česka, ať už získaly „ocenění“ Sexistické prasátečko nebo ne.

Zastavená nahota

Nejvyšší správní soud (NSS) nedávno potvrdil pokutu 50 tisíc korun z roku 2016 za reklamu zastaváren, jež provozuje společnost Index Čechy. Ta ve svých materiálech běžně používala polonahé ženy, jejichž zobrazení nijak nesouviselo s nabízenými službami a zbožím. Kvůli tomu podle NSS nahota, snižovala lidskou důstojnost, diskriminovala ženy a byla v rozporu s dobrými mravy. „Svým celkovým ztvárněním cílí zcela zjevně na sexuální pud příjemců a odpovídá spíše obsahu erotického magazínu než jakémukoliv běžně vídanému reklamnímu obsahu šířenému ve veřejném prostoru jinými tržními subjekty,“ stojí mimo jiné v rozsudku.

Pokutu pak firma dostala i v roce 2017, tentokrát 80 tisíc. Mimochodem zastavárně pomáhají poutat pozornost ženy dosud, na webu a facebooku jsou sice oděné, ale spoře.

Kalup Machines a jeho „stůl“

Nejvyšší správní soud bude řešit otázku sexismu v reklamě ještě jednou. V dalším případě jde o reklamu výrobce oblečení pro motorkáře Kalup Machines, která byla potrestána pokutou ze reklamu v roce 2014, v níž byla nahá žena v helmě situována do role stolu.

Muži od Mrože

Kritiku za objektivizaci těla, tentokrát mužského, sklízí reklamy na zmrzlinu Mrož společnosti Bidfood Czech Republic. Například jako. Za loňský spot.

Podobný typ reklam na Mrože běží již několik let. V roce 2013 se jimi zabývala i Arbitrážní komise Rady pro reklamu. Ta stížnost zamítla a do odůvodnění napsala, že „pro celou reklamu je vlastní její vtip. Vtip o tom, že se nanuky vyrábí ze všeho, co mají ženy rády. A tak ke klasickým ingrediencím jako jahody, smetana a čokoláda se přidávají krásní muži. Tito muži nejsou odhalení nijak nemravně.“

Bernardovy pin-upky

Vytrvalostí vlastní vize je proslulá i společnost Bernard, která od roku 2015 používá pro svá piva takzvané „pin­upky“, kreslené vyzývavé postavy žen populární především od 40. let minulého století. Část veřejnosti pobouřila černoškou pro pivo Černá 12. Používá ji dodnes i přes „úspěchy“ v soutěži Sexistické prasátečko. A svérázným přístupem provokuje opakovaně, jako když v roce 2017 přidala pin­upkám obličej majitele Stanislava Bernarda pro „feministickou edici“ piva, nebo když hnutí #MeToo přirovnala k Babě Jaze.

Styk Komerční banky

V historii reklamy zhřešily i velké značky. Třeba jako Komerční banka s kampaní cílenou na mladé „Užij si svůj první bankovní styk“ v roce 2011

Štíhlá pračka Electroluxu

Elektrolux o v roce 2013 zaujal v Sexistickém prasátečku s reklamou na pračku a sloganem „Štíhlá holka s velikým plnícím otvorem“. Firma následně reklamu stáhla.

Hříšné klenoty

Kritika stíhala i kampaně společnosti Klenoty Aurum se Simonou Krainovou či Darou Rolins.

Problémová politika

Své o prohřešcích ví i politické strany, „zářezy“ v Sexistickém prasátečku mají Zelení, ODS, ČSSD i TOP 09, nebo Lev21.

Reklamní „banán“ Audi

V Česku jsou také spotřebitelé stále ještě smířlivější než v zahraničí. Když byla například ze sexismu obviněna automobilka Audi kvůli reklamě s malou holčičkou vychutnávající si banán před rudým sportovním vozem, firma reklamu stáhla, omluvila se za ni a spustila interní vyšetřování.

Kuchyně Burger Kingu

I dobré úmysly mohou skončit obviněním ze sexismu. Například jako když chtěl Burger Kinmg upozornit v kampani na nízké zastoupení žen mezi profesionálními kuchařkami. Začal ji ale tweetem „ženy patří do kuchyně“. Málokdo si přečetl další vysvětlující příspěvek, a tak vznikl problém.

Kontroverzní Dolce & Gabbana

Proslulá je svými reklamami i módní značka Dolce & Gabbana. Reklama z roku 2007 s modelkou na zemi obklopenou muži byla na několika trzích zakázána, protože podle kritiky připomínala skupinové znásilnění. Problémy způsobila i reklama s čistě mužskými modely. Kampaň z roku 2017, kde čínská modelka jedla italská jídla hůlkami, byla urážlivá nejen vůči ženám, ale i k čínské kultuře. Značce na trhu způsobuje problémy dodnes.