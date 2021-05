Startup Goodbye má ambici zjednodušit a digitalizovat vše, co se týče smrti a příprav na ni. Kromě online vyplnění závěti nabízí nyní i online parte s galerií fotek.

„Běžné parte je takový ten černý papír s křížkem, který se posílá pozůstalým, když někdo zemře. Chtěli jsme to udělat lépe, tak jak si myslíme, že by se to mělo v 2021 dělat. Místo tradičních předloh typu ´zemřel otec, syn, strýc, bratr, bratranec…´ umožňujeme lidem přidat galerii fotek se svým blízkým, psát komentáře, sdílet životní příběhy,“ popisuje zakladatel společnosti Jiří Štěpánek. Celý projekt je dostupný online a zdarma pro veřejnost.

Ročně u nás zemře přibližně 110 tisíc lidí. Pro většinu rodin je tato událost velkým šokem, jak po psychické, tak i finanční stránce. Startup Goodbye se na tyto situace snaží lidi připravit a následně jim i ulehčit jejich řešení.

Goodbye založil Štěpánek loni, když spustil online aplikace na tvorbu závětí. Celé téma ho zaujalo natolik, že se rozhodl služby rozšířit až do oboru pohřebnictví. „První myšlenka na založení přišla s covidem, lidé si začali čím dál více uvědomovat, že tu nejsou navždy,“ říká Štěpánek.“Pohřebnictví je snad jediný obor, který se za posledních 100 let vůbec nezměnil, natož jakkoliv digitalizoval. To se snažíme změnit,” dodává Štěpánek.

Goodbye spolupracuje například s platformou Donio, aby lidé mohli ke každému parte připojit i sbírku na libovolný dobročinný účel prostřednictvím odkazu v jejich závětích. Pro představu každý rok propadne státu více než 260 milionů korun od lidí, co si závěť nenapsali – podle zakladatele je to zbytečné – důvodem je především složitost celého procesu, který psaní závěti předchází.