Alex Morgan, Sue Bird, Chloe Kim a Simone Manuel nemají dohromady jen osm zlatých olympijských medailí, nově také společně založily mediální platformu Togethxr. Projekt není jen lifestylový, jeho cílem je dát větší prostor ženskému a dívkám obecně.

„Máme tak malý prostor, až to vlastně vybízí k tomu, abychom o něj mezi sebou bojovaly. Jsem ráda, že jsme se dostaly do fáze, kdy si sportovkyně uvědomují, že není problémem získat si pozornost, ale že je potřeba, abychom získaly více prostoru,“ uvedla basketbalistka a držitelka čtyř zlatých olympijských medailí Sue Bird pro server Self.

Projekt je reakcí na to, že ač se všech sportovních aktivitách ze 40 procent podílejí ženy, v mediálním pokrytí mají jen čtyři procenta prostoru, zbytek je o mužích, jak ukázala studie UNESCO už v roce 2018. „Už nás unavovalo čekání na to, až prostor vybuduje někdo jiný. Takže jsme se do toho pustily my. Společně,“ uvedly zakladatelky na twitterovém profilu projektu.

Platforma odstartovala sérií fotografií zakladatelek, kterou nafotila Raven B. Varona. Součástí je i vlastní merchandising. Hlavní důraz je ale kladen na obsah, jenž představuje sportovkyně a sleduje jejich kariéru. Jedním z prvních projektů je dokument Fenom, jehož hlavní hrdinkou je sedmnáctiletá boxerka Chantel „Chicanita“ Navarro připravující se na olympiádu. Další série Kaikaina sleduje mladé havajské surfařky, její premiéra je plánována na duben. Chystají se i projekty s hráčkou softballu Mayou Brady, šermířkou Ibtihaj Muhammad či novinářkou Taylor Rooks.

Diverzita je třeba

Unavený byl z aktuální situace v marketingu i legendární basketbalista Shaquille O’Neal. Stal se zakládajícím partnerem a investorem nové reklamní agentury Majority, která se chce cíleně zasazovat o diverzitu. To je ostatně problém, který se v marketingu řeší dlouhodobě a zvlášť od loňských protestů a rozmachu hnutí bojujících především proti systematickému rasismu. Agentury napříč celým oborem minimálně od té doby představují programy i cíle toho, jakých podílů by mezi jejich zaměstnanci, kandidáty při náborech i partnery měli dosáhnout zástupci různých minoritních skupin. Požadují to i velcí inzerenti v čele s Procter & Gamble. Změna přístupu ovšem není tak rychlá, jak by si mnozí představovali.

„Většina agentur má problémy, aby dosáhla cíle 25procentní diverzity. My chceme ten podíl otočit a udělat z minority majoritu,“ uvedl O’Neal pro Wall Street Journal. Podle dalšího ze spoluzakladatelů a CEO nové agentury Omida Farhanga mají v plánu najímat různorodé talentované ženy, lidi s „černou a hnědou barvou pleti“ či LGBT+ komunity a další. „Cílem naší společnosti je ukázat, jak se kreativní výstupy mění, když se ten poměr obrátí. Jde stejně o sociální spravedlnost jako o dobré byznysové rozhodnutí. Diverzita je konkurenční výhodou,“ dodal Farhang.

Shaquille O’Neal nebude součástí každodenního řízení agentury, bude se ale účastnit důležitých porad, pomáhat s networkingem a oslovováním značek i celebrit pro spolupráci. „Dělám to kvůli snaze vytvořit nové příležitosti. Mluví o tom spousta lidí, ale mě už ty řeči unavují, chci s tím něco udělat,“ uvedl O´Niel který pomáhal s marketingem značkám jako jsou Papa John’s Pizza and Auntie Anne’s Pretzels, jejichž franšízy také vlastní. Zároveň je například partnerem společnosti Authentic Brands Group, která spravuje mnoho značek (například Forever 21, Nautica, Marilyn Monroe, Muhammad Ali a Sports Ilustrated) a usiluje též o koupi brandu Reebok od skupiny Adidas.