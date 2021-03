V uplynulých týdnech zaznamenaly velkou pozornost takzvané NFT tokeny, které umožňují garantovat unikátnost digitálních děl. V odvětví začínají lítat miliony dolarů, a to je teprve začátek.

Takzvané non-fungible tokens jsou speciální tokeny, které díky technologii blockchainu umožňují garantovat unikátnost jednotlivých digitálních děl. Během února se rozhodl nabídnout v aukci populární animovaný gif kočičky Nyan Cat k deseti letům od jejího vytvoření její autor Chris Torres. Nakonec se prodala za mincí Ethereum, což odpovídá asi 560 tisícům dolarů.

Před týdnem zase společnost Injective Protocol koupila dílo “Morons” známého umělce Banksyho za 95 tisíc dolarů, aby jej následně předvedla do digitální podoby a originál spálila. Marketingovou akcí, kterou živě vysílala na Twitteru, chtěla přitáhnout pozornost právě k NFT tokenům. “Schválně jsme si vybrali Banksyho, který už v minulosti jedno své dílo při prodeji záměrně zničil. V roce 2018 se při prodeji díla “Girl With Balloon” v aukční síni Sotheby’s po odklepnutí prodeje zapnula řezačka v rámech a došlo k rozřezání plátna. Paradoxně celá akce jeho cenu ještě zvýšila.

Další umělci a obří potenciál NBA

Nejde jen o Banksyho, potenciál NFT objevují i další-mezi nimi například Youtuber Logan Paul nebo zpěvačka Grimes, která prodala speciální kolekci “WarNymph” za 5,8 milionu dolarů. Herec William Shatner, známý ze Star Treku, zase prodal na WAX blockchainu 125 tisíc tokenů-digitálních kartiček po kterých se jen zaprášilo. “Kartičky představují hezké vzpomínky z minulosti a jejich ověření v rámci technologie blockchainu naopak budoucnost a vzájemně se tyto prvky propojuj,” uvedl Shatner. Dá se čekat, že brzy k této možnosti sáhnou další známá umělecká jména. Kromě hudby a umění se dá digitalizovat spousta věcí. Třeba sportovní nezapomenutelné momentky.

K tomuto unikátnímu způsobu digitálního vlastnictví se například přiklání se svým mnoha miliardovým byznysem basketbalová NBA. V rámci nové platformy NBA Top Shot mohou lidé nakupovat highlighty z utkání či jednotlivých hráčů. Z smeč LeBrona Jamese se už například zaplatila částka přes 200 tisíc dolarů. Do platformy se už přihlásilo několik stovek tisíc lidí a za klipy utratili kolem čtvrt miliardy dolarů. NBA na této věci pracovala ses společností Dapper Labs už od roku 2019

Digi sběratelské kartičky?

Klipy jsou v podstatě digitální interaktivní forma dříve klasických papírových kartiček, které sbírají po světě statisíce lidí, stejně jako další oblasti sport memorabilia. Za jednotlivé vzácné kartičky se platí statisíce dolarů, stejně jako za podepsané dresy hokejky. Každý klip je z určité série o stanovených kusech, má konkrétní číslo, efektní akci zachycuje kamera z určitého úhlu. Vzhledem k tomu, že NBA hráči sami často podobná videa sdílí i sami na sociálních sítích a sami tak tvoří další content, je potenciál obrovský. Navíc stejně jako u umění díky platformě a blockchainu se těžko spálí s podvodníky s padělky. Veškeré transakce odehrávají na jedné digitální tržnici, odkud část zisků proudí přímo NBA a hráčská asociaci.

Miliardář a vlastník klubu Dallas Mavericks Marc Cuban, známý také z populárního pořadu Shark Tank, se nechal slyšet, že do pát let to může pro ligu a kluby představovat třetí největší potenciální zdroj příjmů. Dapper Labs navíc vyvíjejí podobnou platformu i pro zápasnickou UFC a pro další americké ligy, takže brzy může následovat i NHL, NFL.