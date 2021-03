Asociace společenské odpovědnosti v letošním roce pořádá již pátý ročník Cen SDGs. Ty oceňují inovativní projekty, jež naplňují globální cíle udržitelného rozvoje dané OSN. Projekty je možné přihlašovat od 1. do 31. března.

„Hledáme zajímavé a inovativní projekty, které pomáhají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), není jim lhostejná naše planeta a mění svět k lepšímu. Ideálně takové, které přispívají k tomu, aby bylo Česko lepším místem, a k udržitelnosti se snaží inspirovat i ostatní,“ říká Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti, která Ceny SDGs pořádá.

Ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku letos mohou získat projekty v pěti kategoriích: Byznys, Veřejná sféra, Mladí lídři, Reporting a Vzdělání. Součástí cen bude opět také Cena České rozvojové agentury za významný přínos k naplňování cílů a principů zahraniční rozvojové spolupráce. Chybět nebude ani speciální ocenění pro inovativní projekty s potenciálem takzvané vystřelení na Měsíc: ve spolupráci s iniciativou Moonshot bude vybrán vítěz, který postoupí do světového finále Moonshot Awards v New Yorku. Ceny SDGs 2021 budou předány na slavnostním galavečeru na Ministerstvu zahraničních věcí v Černínském paláci ve čtvrtek 16. září 2021. Do soutěže se mohou přihlásit velké, středí i malé firmy, neziskové organizace, školy, města, obce a podobně.

Letošní ročník soutěže, jehož se stal týdeník MAM mediálním partnerem, přinese také bezplatný vzdělávací program Akademii SDGs, která představí sérii vzdělávacích eventů. Ve spolupráci s Impact Hub ČR a dalšími partnery bude otevřená veřejnosti interaktivní online knihovna se záznamy z akcí a dalšími vzdělávacími materiály. Program akademie odstartuje 22. dubna na Den Země eventem na téma Jak přispět k obnově planety.

Ceny SDGs 2021 vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věci, Ministerstvem životního prostředí, Českou rozvojovou agenturou a Impact Hub ČR. Byznys partnery letošního ročníku jsou společnosti Hello Bank!, Google s programem Grow with Google, Tesco a Unilever. Více informací najdete na webovýh stránkách asociace.