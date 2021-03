Asociace televizních organizací (ATO) chystá výběrové řízení na peoplemetrové měření TV sledovanosti. Parametry se s ohledem na vývoj trhu nejspíše pozmění.

„Tendr na nový Projekt crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu na léta 2023-2027 se už na ATO připravuje, vypsat ho plánujeme nejspíš koncem letošního jara,“ sdělila MAM Vlasta Roškotová, jednatelka ATO s tím, že se pravděpodobně bude jednat o měsíc květen. Podle ní je zatím předčasné hovořit o specifikách, protože přesné zadání ještě vzniká. Nicméně potvrdila, že by mělo odpovídat novému technologickému rozvoji.

Výběrové řízení samozřejmě zajímá společnost Nielsen Admosphere, která zakázku vyhrála naposledy. „Nielsen Admosphere má velký zájem pokračovat v projektu měření pro ATO a na nadcházející výběrové řízení se připravujeme. Naším cílem je připravit pro ATO co nejlepší řešení, které propojuje naše globální znalosti a možnosti s lokální adaptací

přesně na míru českému prostředí podle našich dosavadních zkušeností a poznatků,“ napsala MAM Tereza Šimečková, předsedkyně představenstva Nielsen Admosphere.

Do tendru se nejspíše bude hlásit i společnost Kantar. „Máme různé divize. Tato problematika spadá pod Kantar Media na Slovensku, kde jsme mimochodem vyhráli obdobný tendr na dalších osm let,“ uvedla Petra Průšová, CEO pro region CEE ve společnosti Kantar.

„Nás to zajímá, ale budeme předem vyřazeni. Léta letoucí do toho nechtějí nikoho pustit, nevěřím, že to bude otevřená soutěž se zveřejněnými nabídkami a cenou a s předem stanovenými kritérii,“ říká ředitel agentury Median Přemysl Čech, který byl u zrodu peoplemetrového měření v Česku. Median se účastnila i výběrového řízení na Slovensku. „Byla to zbytečná práce,“ sdělil s tím, že situace je tam obdobná, jako v Česku.