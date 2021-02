Český technologický startup Motionlab, zaměřený na personalizovanou videoreklamu, vytvořil pro penzijní společnost NN novou kampaň, v níž hrají hlavní roli sami klienti.

V rámci kampaně na doplňkové penzijní spoření obdrželi klienti NN Penzijní společnosti email s osobním videem s unikátním oslovením, obchodním návrhem a tlačítkem, které ho přesměruje přímo do klientského účtu. Klienti v těchto videích vidí například to, jaký je aktuální stav jejich účastnického účtu a jak by jejich přilepšení k důchodu mohlo konkrétně vypadat, pokud naplno využijí všechny formy státní podpory. Výsledkem je nejen lepší zásah klientů, ale i navýšení jejich příspěvků na penzi, které bylo cílem kampaně.

„Pojišťovnictví a finanční poradenství je jedním ze segmentů, kde se použití personalizovaných videí rozvíjí nejrychleji. Umožňuje představit zákazníkovi individuální řešení šité přímo na míru jeho potřebám,“ říká Jan Sekerka, CEO Motionlab. V průměru videa až do konce shlédne 90 procent oslovených zákazníků.

„Kdybychom měli srovnat personalizované video zprávy s našimi tradičními obchodními e-maily, tak evidujeme několikanásobně vyšší úspěšnost nejen v přijetí, ale i samotném navýšení měsíčních vkladů,“ dodává ke kampani Martina Novotná, direct marketing campaign manager skupiny NN ČR.

O kreativu se postaralo studio 60seconds. Skupina NN už dříve v Česku nejprve na zkoušku využila personalizovaná videa pro interní účely. Na firemní akci tak dostali zaměstnanci „osobní pozvánku“ přímo od rychlobruslařské královny a tváře skupiny NN Martiny Sáblíkové. Pomocí personalizovaných videí chce NN budovat osobnější vztahy se zákazníky.