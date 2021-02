Registrace do prestižní soutěže mladých kreativců jsou otevřeny. Klání samotné začne 16. dubna.

Už podruhé se soutěž a tréninkový program pro mladé profesionály Young Lions uskuteční online. Loňský ročník byl jednou z prvních akcí, která se konala ve virtuálním prostředí. „Ukázalo se, že online prostředí Young Lions svědčí, potvrdilo se to zejména při feedback sessions. Vývoj navíc ukazuje, že umět poutavě prezentovat v týmu a online, je další dovednost, kterou všichni z nás potřebujeme ovládat,“ říká René Jež, ředitel soutěže a šéf společností Lionharted a Forum Media.

Obdobně to vidí lonští soutěžící, porotci i zástupci neziskových organizací, kteří v soutěži vystupují v roli klientů. „Realizační tým měl perfektně zvládnutou organizaci, takže jsme jako porotci nemuseli řešit techniku, timing a podobně. Mile mě překvapilo, že se neztratil ani kontakt se soutěžícími během prezentací. Naopak jsem měl dojem, že díky menšímu rozptylování jsem měl více klidu a prostoru soustředit se na jejich práci,“ říká například spoluzakladatel agentury Symbio a prezident poroty pro Digital Robert Haas.

Zajímavý most

Registrace do třináctého ročníku Young Lions jsou otevřené od pondělí 15. února. Hlásit se mohou dvoučlenné týmy z agentur, z řad freenalcerů i klientských organizací. Podmínkou je, aby byli narozeni 21. června 1990 a později, dobře ovládali angličtinu a působili na českém trhu. Zájemci se mohou 16. března účastnit warm­‑up eventu, kde budou mít příležitost získat praktická doporučení od porotců a vítězů.

„Zaujme neotřelá interpretace problému, který brief nastiňuje. Porota očekává řešení postavené na jedné jasné ideji, kterou s briefem spojí nějaký zajímavý most — vhled, pozorování, datapoint,“ dává jeden tip prezident poroty pro Media a globální šéf pro strategii Social.Lab ze skupiny Ogilvy Jakub Hodboď.

Další doporučení a postřehy k soutěži najdete pod článkem v anketě mezi porotci, vítězkami a zástupci nadací, kteří se účastnili loňského ročníku soutěže.

Uzávěrka přihlášek je 1. dubna. Samotná soutěž pak proběhne od 16. do 23. dubna, opět v kategoriích Digital, Marketers, Media, PR a Print. Týmy dostanou zadání ve stejný okamžik během pátku a mají 24 hodin na odevzdání návrhu komunikačního řešení.

„Ukázalo se, kolik toho lze zvládnout, i když jsme sto kilometrů od sebe. V našem případě jsme totiž online řešily i vypracování projektu, volaly jsme si víc jak dvacet hodin. Naročnější to bylo asi i v tom, že jsme si kupříkladu grafiky nemohly prostě ukázat, ale řešily posílání, sdílení obrazovek a podobně,“ uvádí praktické zkušenosti Alena Čeřovská z agentury Knowcomm, která loni zvítězila v kategorii PR spolu s kolegyní Romanou Franckovou. „Young Lions jsou neuvěřitelná zkušenost, naprosto nepřenosná a v naší kariéře v podstatě ojedinělá. Myslím, že každý, kdo tu možnost má, by do toho měl jít,“ dodává Francková.

Do chvíle zadání jsou neziskovky v roli klientů tajné, aby nikdo nezískal výhodu. Organizace mohou díky soutěži například vypilovat stavbu briefu, což využijí i do budoucna. Jak připomíná prezidentka poroty pro PR a výkonná ředitelka Ogilvy PR Dita Stejskalová, mohou k tomu neziskové organizace využít pomoci prezidentů poroty. „Je to výborná příležitost, kdy se vašemu tématu intenzivně věnuje skupina chytrých tvůrčích lidí. To je k nezaplacení,“ dodává Stejskalová.

„Soutěž mi určitě pomohla. Je to oblast, kterou se stále učím a jsem ráda za jakoukoli radu, pomoc či zkušenost. Velmi cenné bylo poslouchat hodnocení jednotlivých porotců — jejich pohled na výslednou práci a její další využití a komunikaci směrem k příjemcům,“ přidává vlastní zkušenost ředitelka nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda Ivana Pešatová. Ze třináctého ročníku zůstala v kontaktu se dvěma soutěžními týmy pro další zpracování jejich projektů.

Úspěch i bez ceny

Vyhodnocování projektů trvá pět dní. Na prezentaci návrhů mají týmy pět minut, pak má porota pět minut na dotazy. Následně jsou vyhlášeni vítězové a probíhají feedback sessions, kde porotci s každým týmem rozeberou jejich řešení se záměrem pomoci k lepšímu kreativnímu a kritickému přemýšlení. To mohou ještě rozvinout „Meet‑upy“ pro všechny účastníky, které proběhnou v týdnu po soutěži. Pro všechny medailisty je pak připraven Winners camp, jenž se uskuteční 28.-29. května za účasti světových tvůrců a praktiků z oboru. Vítězové navíc získají vedle ocenění i účast na konferencích Forum Media a Cannes in Prague.

Úspěchu v podobě realizované kampaně nemusejí dosáhnout jen vítězové. „Oslovili jsme dvě soutěžící — Martinu Kalusovou a Lindu Říhovou. Jejich nápady, i když nebyly výherní, byly pro nás relevantní a jednoduše realizovatelné,“ říká Miriam Janyšková, zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido. Spolu se soutěžícími loni na podzim realizoval kampaň Hledá se MiND pro pomoc mimořádně nadaným dětem.

Spolupráci pak prostřednictvím soutěže navázala i Česká obec sokolská s týmem z papírnictví Papelote. „Pomohli nám svými nápady hned v květnu s akviziční komunikací na školky a něco nápadů z jejich prezentace si ještě necháváme v zásobě,“ říká manažer marketingu Sokola Martin Charvát. Barbora Pešek z Papelote pak dodává, jak jí soutěž Young Lions pomohla osobně: „Dala mi větší jistotu v sebe sama. Začala jsem se více soustřeďovat na to, jakým způsobem představuji svoje nápady a názory tak, aby byly srozumitelné.“

Anketa mezi porotci soutěže

Jak s ročním odstupem hodnotíte loňský ročník Young Lions, jenž jako jedna z prvních akcí probíhal online? Jaké jsou vaše tipy pro soutěžící, kteří se akce budou účastnit letos? Co byste poradili neziskovým organizacím, které budou v roli klientů? Co jim účast může dát?

Dita Stejskalová, výkonná ředitelka Ogilvy PR

Prezidentka poroty pro PR 12. ročníku soutěže Young Lions

Myslím, že jsme loni všichni tak trochu zvědavě čekali, jak to dopadne, když jsme byli odkázáni pouze na online průběh. O to více jsme věnovali čas přípravě, několika zkouškám a slaďovačkám. Bravo organizátorům, kteří nepodcenili žádný detail. Nebyla jsem si jistá, jestli kvůli online podobě neztratíme u prezentací sílu autentických emocí a nadšení, zda-li to nebude „ploché“. Přesvědčili jsme se, že vůbec ne. Měli jsme dvojce, které nás úplně strhly svým nadšením a nevadilo, že jsme je vnímali přes obrazovku notebooku. Stejně tak zpětná vazba fungovala bezvadně. Možná se právě díky virtuální podobě zboural ostych a soutěžící využili čas na zpětnou vazbu naplno. Teď už jsou online prezentace všeho druhu skoro rutina. Tím spíš bych na místě soutěžících věnovala pečlivý čas přípravě osobní prezentace, aby byli do detailu sladění a vyždímali z pěti minut všechno. Čtěte brief a vracejte se k němu. Využijte možnosti zeptat se klienta a pochopit, co je pro něj opravdu důležité. Young Lions je soutěž kreativity a na tu se všichni porotci těší. Na nové originální nápady, které budou mít sílu strhnout debatu ve veřejném a mediálním prostoru. To je pro PR kategorii důležité. A hlavně, běžte do toho. Je to zkušenost, která vás vždycky posune a otestujete si, co ze sebe umíte během 24 hodin dostat nejlepšího. Návratnost investice pro váš další profesní rozvoj je vysoká. Svěží pohled na jejich téma od mladých lidí, kteří nejsou zatížení žádným „to nejde“, mají zdravou ambici a svěží nápady. Je to výborná příležitost, kdy se vašemu tématu intenzivně 24 hodin věnuje skupina chytrých tvůrčích lidí. To je k nezaplacení.

Ještě mám jeden podnět pro neziskové organizace – věnujte dostatek času vlastní přípravě briefu a potom si ho důkladně projděte s prezidentem/prezidentkou poroty, protože vám ho pomůže vylepšit. Také si udělejte dopředu zkoušku toho, jak budete brief představovat soutěžícím, co řeknete, co zdůrazníte. Young Lions mají jasně daná organizační pravidla a všichni mají pouze „jeden shot“ v přesně daném čase. Udělejte všechno proto, abyste z něj vytěžili maximum, protože to bude mít vliv na kvalitu přemýšlení soutěžících a jejich návrhy.

Robert Haas, spoluzakladatel agentury Symbio

Prezident poroty pro Digital 12. ročníku soutěže Young Lions

Vše proběhlo nad očekávání v pohodě. Realizační tým měl perfektně zmáknutou organizaci, takže jako porotci jsme nemuseli řešit techniku, timing a podobně. To je nutný základ. Mile mě překvapilo, že se neztratil ani kontakt se soutěžícími během prezentací. Naopak jsem měl dojem, že díky menšímu rozptylování jsem měl více klidu a prostoru se soustředit na jejich práci. Soutěž však považuji i za příležitost pro zážitek. Událost, kterou si budu pamatovat díky mnoha vjemům. Setkání s lidmi, atmosféře. To chybělo a navzdory kladnému průběhu bych online formu považoval zatím spíše za náhradu, byť velmi dobře provedenou. Přijde mi dobré zamyslet se nad tím, jak využít digitální formu ku svému prospěchu. Jak nastavit dramaturgii celého vystoupení a jeho výstupy. Je to jiné, ale tím se zároveň otevírají nové možnosti. To samozřejmě platí i na druhou stranu pro všechna rizika a omezení spojená s konektivitou, zvukem, určitou odosobněností. Agentury jsou celkem často oslovovány neziskovými organizacemi s žádostmi o služby, které jsou buďto zcela pro bono nebo sotva pokrývají náklady. Často už na takové projekty nezbývá v agenturách kapacita či finanční rezerva. Přes mladé kreativce se neziskovky mohou dostat k velmi zajímavým nápadům, které by běžnou cestou získávaly jen těžko. Také asistovaný průběh přípravy briefu pomáhá firmám ujasnit si zadání, dobře ho napsat, což mohou po skončení soutěže dále využít.

Jakub Hodboď, šéf strategie Social.Lab a Ogilvy

Prezident poroty pro Media 12. ročníku soutěže Young Lions

Díky skvělé přípravě Reného Ježe a jeho týmu proběhla soutěž hladce. Skutečně šlo o jednu z prvních virtuálních akcí. Po roce stráveném na Zoomech a Teamsech mi to přijde úsměvné. V rámci hodnocení týmů jsme se rozhodli zohlednit případné technické potíže a nervozitu spojenou s prezentováním online. „Golden rules“ se nemění. Zaujme neotřelá interpretace problému, který brief nastiňuje. Porota očekává, že řešení postavíte na jedné jasné ideji, kterou s briefem spojí nějaký zajímavý most – vhled, pozorování, datapoint. A v kategorii Média čekáme i kreativní přístup v tom, jak se idea objeví ve světě či životě zákazníků. Určitě bych NGOs účast doporučil. Young Lions jsou skvělá příležitost, jak zdarma získat řadu nápadů a nových pohledů nejen na brief, který do soutěže pošlou, ale i na celé téma, kterým se zabývají.

Anketa mezi vítězkami

Jak vzpomínáte na loňský ročník i jeho online průběh – v čem to bylo jiné (lepší a horší než fyzicky)? V čem vám účast v soutěži pomohla do praxe? Posunuly jste se díky soutěži ať už zkušenostmi nebo třeba i v agentuře? Jaké máte tipy pro letošní účastníky, aby se svými návrhy prorazili?

Romana Francková a Alena Čeřovská z agentury Knowcomm

Vítězný tým v kategorii PR 12. ročníku soutěže Young Lions

Alena: Za nás jsou Young Lions skvělá zkušenost, a to i když jsme je zažily téměř celé v online prostředí. Měly jsme ještě možnost účastnit se warm up eventu, kde jsme se ještě stihly potkat s organizátory a potenciálními soupeři, ale pak už vše běželo online. Určitě to byl nezvyk a výzva asi pro všechny strany, ale ukázalo se, kolik toho lze zvládnout i když jsme 100 kilometrů od sebe. V našem případě jsme totiž online řešily i vypracování projektu, kdy jsme si online volaly víc jak 20 hodin.

Náročnější to bylo asi v tom, že jsme si kupříkladu grafiky nemohly jednoduše ukázat, ale řešily jsme posílání, sdílení obrazovek a podobně. Stejně tak samotná prezentace je jiná ve chvíli, kdy nevidíte, komu ji prezentujete a nemáte vzájemnou interakci. Byla škoda, že jsme se nemohli společně potkat v rámci Winners Campu. Všechno ale běželo online skvěle a nevíme o žádných technických zádrhelech.

Romana: Loňský ročník byl pro nás první, kterého jsme se zúčastnily. Nemáme proto porovnání s tím, jak by vše probíhalo za příznivějších okolností. Ale možná právě to nám napomohlo k úspěšnému zvládnutí zadání – nebyly jsme ovlivněny předchozí zkušeností, nesrovnávaly jsme. A přestože jsme počítaly s jiným průběhem, braly jsme nakonec on-line řešení a prezentaci jen jako další výzvu.

Zároveň jsme se ale těšily na to, že se s ostatními účastníky potkáme a seznámíme osobně, předáme si po skončení rady, tipy. Ani to bohužel nebylo možné, a přestože byl například Winners Camp díky on-line realizaci plný zajímavých zahraničních řečníků, možnost setkání s našimi kolegy nám chyběla. Alena: Je určitě zajímavé sledovat, jak o stejném tématu či projektu přemýšlejí různí lidé. Dost poznatků a inspirace pro pracovní, ale i osobní využití jsme si odnesly z winners campu, kde přednášely osobnosti z oboru a podělily se o své tipy. Některé z nich dále využíváme – ať už se týkají prezentací, sebe rozvoje a podobně. Je určitě skvělé nahlédnout „pod pokličku“, jak to dělá někdo jiný.

Romana: Samozřejmě, Young Lions byly neuvěřitelná zkušenost, naprosto nepřenositelná a v naší kariéře v podstatě ojedinělá. Přestože člověk v praxi třeba i řeší výběrová řízení, zadání, tendry, nebývá to zpravidla v tak úzkém týmu a kumulované do pouhých 24 hodin. Člověk do toho jde s určitou představou, ale realita je pak úplně jiná. Myslím, že každý, kdo tu možnost má, by do toho měl jít.

Cenným benefitem byl i Winners Camp, kde jsme díky zkušeným řečníkům načerpaly mnoho poznatků nejen do profesní praxe, ale i do osobního rozvoje. Na ten většina z předních zahraničních expertů kladla důraz a v České republice stále ještě není v popředí zájmu, přestože právě díky němu se můžeme posouvat nejen v osobní rovině, ale i v té pracovní. Alena: Nepřekombinovat to – nesnažit se do prezentace napsat všechny nápady, ale pracovat na těch stěžejních, pracovat v týmu a užít si to!

Romana: A určitě se nebát, stát si jako tým za svým a jít do toho naplno.

Barbora Pešek, Papelote

Spolu s Nathalií Lacigovou členka vítězného týmu v kategorii Marketér 12. ročníku soutěže Young Lions

Samotná soutěž byla dobře zorganizovaná a fungovala i online. Velký rozdíl, byl v tom, že jsme se nemohli potkat a neformálně se všemi seznámit. Což je samozřejmě jedna z nejzajímavějších příležitostí na podobné soutěži. Dala mi větší jistotu v sebe sama. Začala jsem se víc soustředit na to, jakým způsobem představuji svoje nápady a názory – tak, aby byly srozumitelné. Dát si čas pro vymýšlení a pak si ale hlavně říct, kdy začnou pracovat na prezentaci nejlepšího nápadu. Nesnažit se představit všechno do detailu, ale zaměřit se na nejsilnější nápad a ten popsat.

Anketa mezi Neziskovými organizacemi

Jak s ročním odstupem hodnotíte loňský ročník Young Lions, jenž jako jedna z prvních akcí probíhal online? Zmiňovali jste možnost, že s některými soutěžními nápady budete dál pracovat a někoho z týmů oslovíte pro další spolupráci – stalo se tak i přes krizi? Co dala soutěž vám? Pomohla vám ve stavění briefů, kampaní, případné spolupráci s agenturami nebo v přístupu ke komunikaci obecně? Jaké jsou vaše tipy pro soutěžící, kteří se budou Young Lions účastnit letos? A v čem bude podle vás soutěž dobrá pro organizace, které se budou účastnit jako klienti letos? Máte nějaké tipy i pro ně?

Miriam Janyšková, zakladatelka a ředitelka Qiido, nadační fond

Byli jsme velice potěšeni, že jsme byli vybráni na stranu „klienta“. Poněvadž jsme neměli srovnání s jinou než online formou, na kterou v té době (březen – duben 2020) všichni přecházeli, tak nám to nepřišlo nijak zvláštní či omezující. S organizátory i předsedy hodnotící komise byla vynikající, příjemná a spolehlivá spolupráce. Jsou to profíci ve svém oboru, takže pro nás byly diskuse s nimi obrovským přínosem v „učesání si myšlenek“. Určitě bych i jiným NGO tuto zkušenost doporučila. Ano, dvě soutěžící (Martinu Kalusovou a Lindu Říhovou) jsme oslovili, protože jejich nápady, i když nebyly výherní, byly pro nás relevantní a jednoduše realizovatelné. Kampaň „Hledá se MiND“ jsme s nimi zrealizovali na přelomu září – října 2020. Obě soutěžící jsou i nadále otevřené pro případné konzultace, rady a tipy. Poněvadž mé předchozí pracovní zkušenosti pochází z marketingových oddělení nadnárodních korporací, tak tento proces nebyl pro mě osobně nový či nijak objevný. Nicméně jsem se mohla alespoň „zastavit“ a strategicky, díky diskusím s profíky v marketingové branži, ovšem mimo obor vzdělávání a už vůbec mimo oblast intelektově nadaných dětí, opětovně popřemýšlet a učesat si myšlenky, které v běžném chodu vedení organizace pravidelně nevnímám. Oborově nezaujaté názory a podněty členů komise i soutěžících mi přinesly nadhled a podnítily v dalším směrování Qiida. Týmu Young Lions děkuji za tuto příležitost! Pro soutěžící: Vnímat mezi řádky, hodně se ptát, hledat si podklady k pochopení oboru/oblasti působení příslušné NGO i z jiných zdrojů, pokusit si najít zástupce cílové skupiny a promluvit si s ním. Nevymýšlet megalomanská řešení, ale mít řešení, které bude relevantní a kredibilní pro cílovku a jednoduše, prakticky realizovatelné pro NGO (klienta)… Prostě stát nohama na zemi, zbytečně nelítat v kreativních oblacích. Jen tak mohou mít jejich nápady na řešení významný a skutečný dopad na aktivity klienta.

Pro klienty (NGO): Ujasnit si, co chtějí, jakou jednu aktuální potřebu řeší – mít fokus na jednu věc, kterou chtějí díky nápadům soutěžících odkomunikovat.

Ivana PEŠATOVÁ, ředitelka nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda

Přiznám se, že jsem Young Lions do té doby neznala a o soutěži jsem se dozvěděla jen krátce před podáváním přihlášek. O to větší radost jsem pak měla, že naše organizace byla pro daný ročník vybrána. Vzpomínám na to tedy jako na úplně novou zkušenost a to hned dvojmo: se soutěží jako takovou a pak s online verzí něčeho tak organizačně náročného. Z dnešního pohledu – po roce s covidem – se to může jevit jako nadsazené, ale soutěž probíhala opravdu hned v počátcích této pandemie a všichni jsme se učili za pochodu, že i větší skupina lidí se může potkat online a docela dobře mezi sebou sdílet svou práci. Byla jsem tedy opravdu překvapená, jak dobře to šlo. Pravda je, že nemám srovnání s verzí „na živo“, která má určitě mnoho bonusů – především v potkávání se s kreativními lidmi a diskusí o společných tématech, ale přesto jsem se necítila nijak ochuzená. Ano, dva týmy jsem po skončení soutěže kontaktovala a domluvili jsme se, že zůstaneme ve spojení pro další zpracování jejich nápadů. Na spolupráci nicméně zatím nedošlo. Mimo jiné to bylo i z důvodu nastalé krize a výrazného snížení rozpočtu na marketingové aktivity. Zároveň jsme ale před koncem roku byli podpořeni naším hlavním partnerem, společností McDonald´s, kdy nám jejich agentura připravila vizuály vlastní, které pak byly distribuovány v online i venkovní kampani. Věřím ale, že loňské nápady soutěžících, které pro nás připravili, určitě nezapadnou, a ještě se k nim v budoucnu vrátíme. Pomohla mi určitě! Je to oblast, kterou se stále učím a jsem ráda za jakoukoli radu, pomoc či zkušenost. Velmi cenné bylo poslouchat hodnocení jednotlivých porotců – jejich pohled na výslednou práci a její další využití a komunikaci směrem k příjemcům… Soutěžící by měli rozhodně dobře nastudovat svého klienta, jeho poslání a s tím související činnost, ale i zapojené partnery a dosavadní komunikaci. Mě zaujaly především nápady, z kterých bylo cítit právě to pochopení. Organizace pak samozřejmě musí vědět, co chce, co od výsledku očekává. A rozhodující potom je soutěžící dobře nabriefovat a v tom jsem já měla velkou podporu týmu organizátorů, za což i zpětně děkuji.

Michal Charvát, manažer marketingu, Česká obec sokolská