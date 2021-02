Pandemie problém s duševním zdravím zaměstnanců nevytvořila, jen jej zdůraznila. O pohodu lidí na pracovišti by se měly firmy starat dlouhodobě, bez ohledu na krizi.

Pavla Mendlová, péče o zdraví zaměstnanců a benefity, Česká spořitelna

Pavla Mendlová

„Naši zaměstnanci mohou vybírat z řady benefitů a čerpat služby z různých zdravotních programů. Už do roku 2018 je jim i jejich rodinným příslušníků zdarma k dispozici non-stop linka psychologického poradenství, od roku 2019 doplněná bezplatným přístupem ke konzultačním a objednávacím službám uLékaře, opět i pro jejich rodiny. Velmi ceněným benefitem je od loňského roku Můj den, placený jeden den volna navíc každý měsíc, který je určen pro zlepšení work-life balance, ať už ho kolegové využijí pro čas strávený se svými blízkými, své koníčky nebo ho věnují péči o sebe. Každoročně v rámci plně hrazených Dnů zdraví na pracovišti jsou kromě různých preventivně-lékařských seminářů a vyšetření k dispozici i témata práce se stresem, prevence syndromu vyhoření a dalších oblastí mentálního zdraví ve spolupráci s různými dodavateli (Loono, uLékaře a další). V interním ‚pool‘ koučů máme řadu kolegů s výcvikem dle standardů ICF (Mezinárodní koučovací federace), kteří v rámci profesionálního dobrovolnictví nabízí možnost bezplatných koučovacích kontraktů. Nedílnou součástí plošně přístupné firemní nabídky on-line i prezenčního vzdělávání jsou různé semináře, workshopy a webináře zaměřené na duševní zdraví a vědomou aktivní podporu individuální i týmové resilience včetně ucelených rozvojových programů pro manažery s konkrétními implementacemi do vedení jejich týmů. Pro úhradu různých individuálních aktivit pro podporu duševního zdraví mohou kolegové také čerpat své body z programu Benefit Plus.

Zdraví a well-being zaměstnanců je pro Českou spořitelnu prioritou číslo jedna. I proto má ČS jako jediná česká banka od loňského roku ‚svoji‘ lékařku, manažerku péče o zdraví, která celý projekt ‚Zdravá spořka‘ zastřešuje a systematicky rozvíjí.“

Jiří Hofbauer, Makro Cash & Carry ČR

Jiří Hofbauer

„V důsledku aktuální situace, kdy mnoho zaměstnanců Makro pracuje vzdáleně, z domova a bez fyzického kontaktu s okolním světem, jsme se rozhodli pravidelně věnovat tématu fyzického a psychického zdraví. V únoru letošního roku jsme připravili sérii workshopů FIT Homeoffice zaměřené na různá protahovací cvičení a podporu aktivního životního stylu i při práci z domova. Aktuálně připravujeme online seminář, který proběhne v březnu, který se bude věnovat psychickému zdraví – jak se starat o psychické zdraví s konkrétními technikami a praktickými tipy. Seminář zaměřený na duševní zdraví bude realizován ve spolupráci s organizací Nevypusť duši. Programy týkající se duševního zdraví, zvládání stresových situací, podpory zaměstnanců a dalších témat užitečných pro manažerské pozice jsou také součástí rozvojového programu Lead&Win, kterým procházejí všichni manažeři, kteří na své pozici vedou lidi.“

Hana Smítalová, HR manažerka Rockaway

Hana Smítalová

„V listopadu 2020 jsme zavedli benefit EUC virtuální klinika, což jsou zdravotnické služby v rámci programu EUC Plus, který lidem hradíme. Na tuto službu se lze obrátit i v případě duševního zdraví, tedy pokud někdo z kolegů řeší deprese, migrény, stres, poruchy spánku a podobně. Duševní zdraví nepodceňujeme a zvlášť v dnešní extrémně složité době se snažíme předcházet možným problémům. V prosinci jsme proto pro kolegy a kolegyně vytvořili plakátek, kde jsme se věnovali radám “jak zvládnout koronakrizi”; poskytli jsme užitečné odkazy na podporu duševního zdraví a nabídli jsme HR pomoc, na kterou se v případě potřeby lze obrátit.“

Eva Jakešová, vedoucí oddělení personálního rozvoje, dm drogerie

Eva Jakešová

„Od počátku koronavirové pandemie na jaře 2020 bylo nutné rychle reagovat a přizpůsobit se nové situaci. (…) Abychom svým spolupracovníkům mohli pomoci, zřídili jsme linku profesionální psychologické pomoci. Na intranetu dm byla vytvořena celá vzdělávací sekce s tipy napomáhající duševnímu zdraví. (…) Tématem duševního zdraví jsme se ovšem zabývali již před pandemií. Spolupracovníci se mohou kdykoliv obracet na ombudsmanku společnosti dm, která jim nestranně pomáhá s řešením problémů na pracovišti. Dlouhodobě také nabízíme školení a workshopy na dílčí témata, která jsou spojená s psychickým zdravím – např. Rodiče vítáni, Umění naslouchat sobě a ostatním, Procesy za komunikací atd. S duševním zdravím přímo souvisí také zdraví fyzické, proto se dlouhodobě zabýváme ergonomií, ke které jsme v letošním roce připravili zcela nový vzdělávací koncept, ve kterém toto téma dále rozšiřujeme a obohacujeme. V začátcích pandemie jsme se také hodně zabývali tématem práce z domova v souvislosti s možnosti organizace práce, pocitu sociální izolovanosti, správné ergonomii apod. Za tím účelem vznikl nový digitální kurz a proběhlo několik webinářů pro vedoucí pracovníky. (…) Vedle návodů na prevenci jsou k dispozici i videa na témata, jak pracovat s nejistotou, strachem, negativními zprávami apod. (…) Se specifickými dotazy se mohou zaměstnanci prostřednictvím e-mailového kontaktu a telefonní linky obrátit na externí psycholožku, která je připravena poskytnout odbornou pomoc všem spolupracovníkům dm, kteří potřebují pomoci jak v akutním stresu, tak s dlouhodobou psychickou zátěží. Tato pomoc je pro spolupracovníky bezplatná a zajišťuje jim naprostou anonymitu.

Všechny výše zmíněné aktivity se spojují v novém vzdělávacím cyklu s názvem Duševní hygiena, jehož obsah jsme připravili ve spolupráci s psycholožkou. Nabízíme ho spolupracovníkům, kteří mají zájem pečovat o své psychické zdraví. Jedná se o jednodenní semináře. Původně měl proběhnout prezenční formou v různých koutech České republiky. Osobní setkání ale nejsou v současné době možná, proto je realizujeme online formou. (…) Spolupracujeme s Balance Centrem z Hradce Králové.“

Veronika Trutzová, HR manažerka pro ČR, Mars CE

Veronika Trutzová

„Snažíme se pomáhat řídit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a úroveň stresu pomocí různých iniciativ. Nabízíme řadu workshopů, seminářů a jiných vzdělávacích zdrojů, abychom zaměstnancům usnadnili přechod k novým pracovním podmínkám; povzbuzujeme je k práci z domova a nabízíme podporu při řešení problémů, se kterými se musí v souvislosti s touto krizí potýkat. Rovněž jsme aktualizovali naše stávající online školení dostupné na e-learningové platformě Mars University, aby odpovídaly kontextu současné doby. Nejpopulárnější kurzy během prvního měsíce byly ty zaměřené na vypořádání se s nejistotou, a odolnost.

Podporu a pomoc získávají spolupracovníci také skrze interní komunikaci a kanály, jako je například firemní intranet. (…) Prostřednictvím pravidelného týdenního zpravodaje sdílíme články s tipy a triky pro práci z domova, a k udržení duševního zdraví, dobré životosprávy či kvalitního spánku.

V rámci asistenčního programu poskytujeme nonstop poradenskou linku, kde se mohou obracet na specialisty při řešení konkrétních pracovních či osobních problémů. Nejčastěji se zde řeší zvládání stresu, kariérní úspěch, fyzické a duševní zdraví. Tento program je poskytován celosvětově. Každá země má svého externího dodavatele tak, aby byla pomoc zaměstnancům k dispozici v jejich rodném jazyce. Na linku se mohou obracet všichni spolupracovníci 24/7 po celý rok. Každý zaměstnanec má nárok na pět konzultací k danému problému/tématu za rok (tzn. že například pro téma rodina mohou využít 5 sezení, jiná sezení lze využít při řešení pracovních problémů atp.). Tento program je zavedený od června 2020 a není pouze dočasným benefitem, již jsme jej ukotvili do našich firemních benefitů, které našim spolupracovníkům nabízíme, a počítáme s ním tedy i do budoucna.“

Marta Maráková a Eva Březíková z HR oddělení Generali Pojišťovny

Marta Maráková

„Duševní zdraví zaměstnanců dlouhodobě podporujeme a nabízíme jim v této oblasti řadu aktivit, jako jsou např. semináře. S přechodem na práci z domu jsme se ve spolupráci s vedením a jednotlivými manažery začali více zajímat o to, jak zaměstnanci práci doma zvládají. Pomocí dotazníků jsme zjišťovali, jak se jim z domu pracuje, jak se cítí, a co by ke zvládnutí práce z domu od firmy nejvíce potřebovali. Na základě výstupů z dotazníků jsme pak připravili webináře a přednášky odborníků na témata z oblasti duševního zdraví, o která si zaměstnanci sami řekli. Aktuálně kolegům nabízíme v rámci naší interní kampaně zaměřené na jejich podporu na home office zajímavé tipy, jak zůstat v duševní i fyzické pohodě, nabízíme ale i kulturní program, jako jsou třeba on-line divadelní představení. Příležitostně nám probíhají také on-line neformální setkávání např. ranní káva s týmem. V této době vnímáme, že součástí dobrého duševního zdraví a pohody je také být propojený s kolegy a firmou, proto nepodceňujeme ani pravidelnou komunikaci vedení směrem ke všem kolegům.

Primárně využíváme formu webinářů, které umožňují interaktivitu se zaměstnanci a širší osvětu. Dále využíváme také e-learningy, videa a on-line neformální setkávání. V případě problémů se kolegové mohou obrátit také na naše interní Centrum diverzity, které cíleně pomáhá a které je nasměruje na poskytovatele odborné péče. Veškeré aktivity v rámci duševního zdraví jsou pro zaměstnance zdarma. Pokud se jedná o aktuálně oblíbené on-line terapie, ty si můžou zaměstnanci koupit z benefitních bodů v Cafeterii. Podle tématu se snažíme vždy najít odborníky na danou oblast. V poslední době jsme navázali spolupráci s organizací Nevypusť duši. Jejich webináře vnímají naši zaměstnanci jako velmi přínosné a jsou nejen oblíbené, ale hlavně užitečné. Díky praktickým tipům totiž pomáhají kolegům vše lépe zvládat.“