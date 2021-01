Vedle Pringles, Toyoty či Mountain Dew se v prestižním reklamním čase během přenosu finálního zápasu NFL poprvé ukáže společnost Fiverr. Frito-Lay obsadí do spotu „nejvíce hvězd NFL v historii“, PepsiCo místo reklamy láká na populární show v poločase.

Do americké a svým způsobem i globální reklamní přehlídky roku, finálního zápasu NFL přenášeného televizí CBS, zbývají necelé tři týdny, a tak se o své místo v reklamních blocích hlásí stále více značek. Účast už potvrdily značky jako Pringels, která poprvé ukáže nové logo a balení svých chipsů, Toyota, M&Ms či Mountain Dew.

Poprvé se na něm s třicetisekundovým spotem představí například i americká společnost Fiverr, která je tržištěm pro nabízení služeb freelancerů. Té mimochodem „koronavirová pandemie“ doprovázená propouštěním přeje, protože se díky ní na marketéry, grafiky či designéry na volné noze napojuje stále více firem. Fiverr ve druhém čtvrtletí vykázal tržby 52,3 milionu dolar, což je meziročně o 88 procent více, hodnota jeho akcií pak během roku 2020 vyskočila o 700 procent výše.

„Věříme, že je to pro nás obrovská příležitost, jak světu představit Fiverr jedinečným a kreativním způsobem. Spot ukáže, jakým způsobem podporujeme byznys po celém světě,“ uvedla v prohlášení šéfka marketingu firmy Gali Arnon.

Firma nepřidala podrobnosti, ani se nepochlubila, s jakou agenturou spolupracuje. Podle serveru Adweek ale bude spot stavět na kampani „It Starts Here“, která byla spuštěna loni v září a ukazuje příklady tří skutečných podniků, jimž pomohli freelanceři.

Rovněž poprvé spustí trojici reklam divize Frito-Lay ze skupiny PepsiCo. Půjde o premiéry spotů pro Doritos, Cheetos i celé portfolio snacků. V klipu bude podle prohlášení skupiny obsazeno nejvíce hvězd NFL v historii, mezi nimi budou bratři Peyton a Eli Manningové, Troy Aikman či Deion Sanders. Doritos se zaměří na minulý měsíc představené tortillové brambůrky 3D Crunch a Cheetos zařadí reklamu pro novinku Crunch Pop Mix.

Snacky jsou kategorie, jíž se během pandemie také daří. PepsiCo je rovněž nově prodává přes web Snacks.com. Zároveň se na ně více zaměřuje v kampaních od roku 2019, jak ukazuje například vánoční spotu s herečkou Annou Kendrick, která paroduje populární písničku My Favorite Things.

Skupina PepsiCo, která je už deset let sponzorem populární show probíhající v poločase Super Bowlu, pro letošní reklamní událost roku přehodnotila přístup k celé akci. Nebude mít spoty během přenosu, ale místo toho už od začátku ledna propaguje právě poločasové vystoupení, jehož hlavní hvězdou bude zpěvák The Weeknd. Součástí kampaně je i speciální web PepsiHalftime, který nabízí mimo jiné pohled do zákulisí příprav a speciální filtry pro snímky s vylepšenou realitou pro Instagram. Samozřejmostí je i spot, jenž ukazuje, jak se na poločas „chystá“ nejen The Weeknd.

Super Bowl se uskuteční 7. února a CBS si za třicetisekundový spot účtuje údajně 5,5 milionu dolarů. I tato vysoká částka je ale meziročně o něco nižší, v předchozím ročníku byl ten samý slot k mání za 5,6 milionu. Letos byl také údajně o něco vlažnější zájem inzerentů, podle dřívějších zpráv amerických médií prodala začátkem prosince CBS zhruba 80 procent reklamního prostoru, zatímco dříve býval tou dobou už kompletně vyprodaný.