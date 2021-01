Velmi pestrobarevná kolekce Gucci a North Face vznikla po měsících spolupráce a značky v nich odkazují na svou historii i udržitelný odkaz.

Spot zachycuje skupinku turistů v horách při kempování u jezera se stylizací retro dovolené ze sedmdesátých let. Společnost The North Face ostatně vznikla v roce 1966 v San Francisku a atmosféra kampaně částečně odráží období a éru hippies v bohatém využití květinových vzorů. Jako soundtrack k celé video kampani zní píseň skupiny „Bad Moon Rising“, kterou napsal John Fogerty.

Kolekce pro muže a ženy zahrnuje pestrobarevné doplňky, polstrované kabáty, bombardéry a vesty s husím peřím, košile, sukně, trička a mikiny či zavazadla a boty, ale také stany a spací pytle. Svrchní oděvy a vybavení vycházejí z originálních návrhů The North Face ze sedmdesátých let a nabízí několik barevných květinových potisků, které nesou nové logo The North FacexGucci. Toto kombinované logo se třemi zakřivenými čarami The North Face a podpisovým zeleno-červeno-zeleným pruhem Gucci je také zobrazeno na vyhrazeném štítku. Kolekce je v souladu se závazkem obou značek k udržitelnosti, výrobky obsahují například nylonovou tkaninu získanou z regenerovaných materiálů, jako jsou rybářské sítě, koberce a jiné zbytky.

Spolupráci obou značek propaguje například i inovativní OOH reklama na zdi obytného domu v italském Miláně. Celá stěna vypadá jako potažená červenou venkovní bundou, přitom jde o zdařilý nátěr.

Na oslavu motivů kolekce budou během ledna v pěti městech světa-Hongkongu, Šanghaji, Londýně, New Yorku a Miláně-představeny Gucci Artwalls, které budou obsahovat snímky s motivy kolekce a loga obou značek.