Pro letošní nevídaný rok nahradí tradiční videopřání od globálního CEO Arthura Sadouna zaměstnancům celosvětové komunikační skupiny Publicis Groupe videoevent, na němž vystoupí přední světové osobnosti.

Všech 80 tisíc zaměstnanců Publicis Groupe se bude moci prostřednictvím interní platformy Marcel během čtyř dní připojovat k online eventu, na němž skupina představí plány pro nadcházející rok, nebo pět klíčových iniciativ, které změní budoucnost práce Publicisu.

Celou akci představili ve vtipném „koronavirovém“ videu předseda dozorčí rady Maurice Lévy, který donutil CEO a předsedu představenstva Publicisu Arthura Sadouna k odložení brambůrků a uspořádání semináře pro „pár stovek lidí“.

Na akci vystoupí mimo jiné bývalá první dáma USA Michelle Obama, bude hovořit o tom, co znamená zavázat se k budování různorodého inkluzivního prostředí, o tom, jak důležitý je mentoring (a jak ho dělat správně), a také o tom, jak se vždy snažit o to nejlepší i v těch nejnáročnějších časech.

Výkonný ředitel společnosti Walt Disney Bob Iger předestře, co je zapotřebí ke znovuobjevení kreativity a inovací i v době krize, a jak uspět v dnešním světě plném platforem. CEO společnosti Microsoft Satya Nadella nabídne pohled na to, jak se v roce 2020 změnil způsob práce, jak se bude dál vyvíjet, a jakou roli by v ní mohly a měly hrát technologie