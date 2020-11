Organizace Eventex, která každoročně pořádá konferenci, veletrh a celosvětovou soutěž pro subjekty a projekty z eventového průmyslu, letos poprvé uskuteční globální oborové setkání virtuální formou. Eventex Connect proběhne 18. až 19. listopadu.

Návštěvníci se na akci mohou registrovat zdarma. Pro vystavovatele je vytvořena cenová škála jejich účasti podle počtu meetingů a účasti v diskuzích, a to od bezplatné po prémium za 970 eur. V programu konference je přes 20 mluvčích.

Eventext Awards budou vyhlášeny v květnu příštího roku. Přihlášky do soutěže za zvýhodněné ceny lze posílat do 27. listopadu (420 eur), následně je možné projekty přihlašovat za plnou cenu až do 28. února.

Vítěze letošního ročníku, kteří byli vyhlášeni v květnu, najdete zde.