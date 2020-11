Linda Petrová

⭐⭐⭐⭐⭐

Návrat ke kořenům, k čistým radostem života. Dýchá zde atmosféra srubů prvních osadníků. Místo konzumu a kvantity zboží dobře vybrané, jednoduše prezentované zboží. Světlo a čistota, prostor pro zboží a zákazníka. Důvěryhodné, inspirující. Zde nekupujete spotřební rychlobrátku, ale věci, které vám vydrží léta, přírodní materiály, poctivé řemeslo, slow fashion. Každý detail od nábytku po výlohu to zřetelně deklaruje.

Anna Brůžková

⭐⭐⭐⭐

Prodejna Hold je založena na minimalismu. Bílý větší prostor, ve kterém je na každé zdi a straně jen pár věcí, je typický pro novodobé bio až „boho“ prodejny. Člověk zde skoro neví, co jsou produkty a co dekorace a vybavení prodejny. Zvenčí kolemjdoucí zpravidla nepozná, zda se jedná o second hand, ateliér, studentský byt či prodejnu. Každopádně já osobně mám tento hipster styl ráda.