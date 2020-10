Během třetího čtvrtletí činil meziroční organický propad tržeb americké komunikační skupiny Omnicom 11,7 procenta, činily 3,2 miliardy dolarů. Prozatím je na tom z konkurence nejhůře, Interpublic si pohoršil o 3,7 a Publicis Groupe o 5,6 procenta.

Podle šéfa skupiny Omnicom Johna Wrena mají na výsledky největší negativní vliv dopady pandemie koronaviru. Situace je sice lepší než ve druhém čtvrtletí, během něhož bylo tempo meziročního propadu tržeb takřka dvojnásobné a dosáhlo 23 procent, nejistota ale přetrvává.

„Podle očekávání jsou stále pod tlakem někteří naši klienti, kteří podnikají v nejhůře postižených oborech jako je cestovní ruch, zábavní průmysl či pořádání eventů,“ uvedl Wren s tím, že výzvy pro byznys neustoupí ani ve čtvrtém čtvrtletí.

Ve zbytku roku se totiž bude stále projevovat znepokojivé šíření pandemie a vedle toho trh ovlivní i výsledek amerických prezidentských voleb či načasování a provedení podpůrných ekonomických programů vlád po celém světě. „Všechny tyto faktory vnášejí do našich finančních předpovědí větší nejistotu než kdy dříve,“ dodal Wren během hovoru s analytiky.

Na druhou stranu Wren pochválil i to, že agenturám ze sítě Omnicomu se dařilo získávat nové klienty, mezi něž patří americká nezisková organizace AARP, či značky Autotrader, Cheetos a Doritos. Firma také ušetřila na výdajích týkajících se realit, celkově se společnost zbavila takřka 93 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch, přičemž tato změna by měla být trvalá. Naopak by se do konce roku mělo postupně zrušit dobrovolné snížení mezd, k němuž firma přistoupila v dubnu.

Své výsledky za třetí čtvrtletí už oznámila také americká skupina Interpublic. Ta dosáhla tržeb na úrovni 1,95 miliardy dolarů, což představuje meziroční organický pokles o 3,7 procenta. „Ve světle dynamicky se měnící situace na trhu jsme na výsledky ve třetím čtvrtletí hrdí. Snažíme se být stále nablízku našim klientům a zlepšovat nabídku služeb. Určitě dále dojde ke změnám na stranách spotřebitelů vzhledem k masivními obratu k e-commerce a zprostředkování online nákupů. Budeme nadále pokračovat v programu snižování našich provozních nákladů a směřování k vyšší efektivitě,“ uvedl při zveřejnění výsledků šéf skupiny Michael Roth, který také ale zmínilpokračující nejistotu pro čtvrté čtvrtletí letošního roku.

Francouzská nadnárodní skupina Publicis Groupe pak za třetí čtvrtletí dosáhla tržeb překračujících 2,3 miliardy eur, což představuje meziroční organický pokles o 5,6 procenta. I v jejím případě se situace zlepšila oproti letošnímu druhému kvartálu, ale budoucí vývoj považuje za nejistý s ohledem na další vlnu pandemie a zavádění dalších restrikcí v Evropě i jinde ve světě. Dobře se dařilo především v USA, kde má Publicis 60 procent svého byznysu. Tam činil pokles jen 2,4 procenta, ačkoli trh očekával sedm procent.