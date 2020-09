Reklamu pro značku The Laughing Man Coffee, která patří herci Hughovi Jackmanovi, opět osladila vtipem reklamní agentura Maximum Effort patřící další hollywoodské hvězdě – Ryanu Reynoldsovi.

Australský herec Hugh Jackman, který se proslavil mimo jiné rolí Wolverina v sérii X-Men, je proslulý svou milou povahou a dobročinností. Jak ale ukazuje nová reklama, nebyl by sám sebou, pokud by nepil kávu The Laughing Man Coffee. Bez ní totiž tento „proslulý lidumil“ přes okno hrubě okřikuje děti hrající si venku, ač „vyslanec dobré vůle“ pro charitu World Vision Australia nevybíravě posílá svého psa, aby se vyvenčil sám, i jako „věčný optimista“ poslouchá death metal.

Naštěstí je také zakladatelem zmiňované značky kávy a jako její majitel posílá sto procent svých zisků z jejího prodeje na podporu fair trade pěstitelů kávy, zaznívá ve spotu.

Mění se, až když se napije a zakusí tu „výjimečnou chuť, která je stoprocentně zodpovědná za toho Hugha Jackmana, kterého známe a milujeme.“

Novou reklamu, která měla 20 hodin po nasdílení na Jackmanově profilu na Facebooku přes 66 tisíc liků, 3000 komentářů a takřka 6,5 tisíce sdílení, opět namluvil další hollywoodskými snímky proslavený herec Ryan Reynolds. Za vytvořením minutového spotu stojí také Reynoldsova marketingová agentura Maximum Effort, která dělala kampaně pro jeho vlastní značku ginu Aviaton Gin, operátora Mint Mobile nebo superhrdinskou filmovou sérii Deadpool.

Jackman s Reynoldsem nespolupracují poprvé. Oba herci jsou známí svým charakteristickým smyslem pro humor a už roky se vzájemně nachytávají a pošťuchují mimo jiné i na sociálních sítích. Své online „rozepře“ loni v únoru alespoň na chvíli uzavřeli příměřím a vzájemně natočili reklamy pro firmy toho druhého. Reynolds podpořil značku The Laughing Man Coffee spotem, jehož výroba stála podle hercových slov milion dolarů. Jackman „nevěřil, že je příměří míněno vážně“ a reklamu pro Reynoldsův Aviation Gin pojal vskutku svérázně – jak označil Reynoldse, se muselo „vypípat“ a gin raději vylil, než aby ho ochutnal.