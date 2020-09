Jedno z nejstarších hračkářství na světě, které má v Česku svoji vlajkovou prodejnu v pražské ulici Na Příkopě, výrazně rozšíří a marketingově podpoří svůj e-shop. Firma, která staví svůj obchodní model na principu zážitků v prodejně, tak částečně reaguje na krizi způsobenou pandemií úbytkem turistů v centru Prahy a chystá si silný prodejní kanál pro kvapem se blížící vánoční svátky.

Hamleys svůj internetový obchod provozuje pod značkou Jabadabada.cz. Nyní na něm nabízí zhruba 2 500 položek. Do Vánoc by měl být v e-shopu podobný sortiment jako na kamenné pobočce, tedy asi 25 tisíc položek.

Firma e-shop v tichosti otevřela loni v listopadu pod jiným názvem, aby se nemusela omezovat licenčními pravidly. „Otevřeli jsme pod vlastním brandem, abychom měli trochu volnost v tom, co tam prodáváme a jak to komunikujeme. Na e-shopu se nyní hodně zaměřujeme na sběratelské věci, ve kterých vidíme velký potenciál. Máme i pár vlastních značek, pro které jsme distributory a nejsou to ryze hračky,“ říká marketingová manažerka Hamleys Karolína Steinerová.

Pravý potenciál e-shopu se podle ní ukáže až o letošních Vánocích. Zatím samozřejmě nemůže obratově konkurovat proslulému hračkářství. To se v důsledku pandemie logicky dostalo do složité situace, protože chybí turisté a nájem v centru metropole je vysoký. „Byli bychom rádi, aby se náš e-shop stal stabilní nohou našeho podnikání. Letos ho více podpoříme v televizní a online reklamě,“ shrnuje Steinerová.