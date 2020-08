Známý britský režisér Chris Thomas, jenž stojí například za oceňovanými krátkými snímky Land of Steel nebo Let’s Roll, natočil a produkovat film Our Plastic Beach, který tento týden záhy sdílely a v komunikaci využily organizace jako North Wales Wildlife Trust, MCS, DEFRA, Plastic Tides, Discover Cymru. Neziskovka Keep Britain Tidy jej zahrne dokonce do své kampaně.

Krátký film je poctou starším generacím, které pečovaly a pečují o životní prostředí, zejména o britské pobřeží. Jeho hlavními postavami jsou dívka a její babička, které chodí téměř každý den čistit pláž od naplavených plastů. Emotivní snímek zdůrazňuje nejen problémy, kterým ve znečištění moří plasty čelíme, ale také nutnost vzdělávat další generace. „…Každý den moře vyplaví pět tisíc kusů plastů na jednu míli na britské pobřeží. Potřebujeme další generaci uklízečů pláží,“ vybízí v závěru tvůrci filmu.

Spot byl natočen s velice omezeným rozpočtem ještě před vládními opatřeními ohledně epidemie, a to na ostrově Anglesey ve Walesu se štábem čítajícím pouhých pět lidí. Pod emotivním laděním snímku se podepsal kameraman Lee Thomas a střihač Ben Cowan z Cut & Run.

Our Plastic Beach není Thomasův první film týkající se životního prostředí. Před šesti lety natočil krátký dokument pro Marine Conservation Society (Sdružení pro ochranu moře), který mu podle jeho slov otevřel oči, uvědomil si problémy pramenící ze znečištění plasty.