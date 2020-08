Když mediální obr Disney, kterého charakterizuje legendární postavička myšáka Mickeyho, začal před třemi roky námluvy s „liščími“ filmovými a televizními studii 20th Century Fox, bylo jasné, že to bude mít dopady na celý filmový a televizní byznys. Akvizici Disney dokončil loni v březnu a za studia patřící od roku 1985 rodině miliardáře Ruperta Murdocha tehdy zaplatil více než 71 miliard dolarů, což je v přepočtu zhruba 1,6 bilionu korun.

Disney sáhnul do kapsy hluboko, ale získal za to silné značky zábavního průmyslu s více než osmdesátiletou historií. Fanfáry, které zaznívaly při pohledu na reflektory osvícené logu 20th Century Fox, má člověk neochvějně spojené s návštěvou kina. A to i když se na filmy jako Star Wars, Sám doma či Smrtonostná past, dívá sám doma. Je to něco jako Pavlovův reflex. Za filmovými studii nezůstala daleko ani ta televizní, vyprodukovala dlouholeté seriálové hity, jako jsou nekoneční Simpsonovi nebo populární Griffinovi či Taková moderní rodinka.

Disney ale musel dostát i pověsti neúprosného byznysmena, a tak po roce a něco od doby, co myšák lišku spolkl, ji také definitivně strávil. Už v lednu Disney přejmenoval filmová studia na 20th Century Fox na 20th Century Studios. Tento týden pak přejmenoval i 20th Century Fox Television. Nově zůstává prostě jen 20th Television.

Nové logo Disney nevymýšlel, zůstává u čísel a slov vystavěných na piedestalu, po nichž se prohánějí světla pátracích reflektorů. To je dobrý krok, protože jde díky osmdesátileté historii a bohaté tvorbě o jednu z na první pohled nejlépe rozpoznatelných značek. Na druhou stranu osekání slov už tolik smysl nedává. Zatímco původní logo evokovalo společnost, která celé století hýbala televizním průmyslem, nyní jakoby odkazovalo jen k nějaké „dvacáté televizi“. Alespoň že ty fanfáry zůstávají nezměněné.

Proč Disney umazal Fox z názvů je jasné. Chce se odlišit od korporace Fox, která Murdochovým zůstala a spadají pod ní kanály Fox News, Fox Sport a další. Disney ostatně upravil branding i svých dalších televizních studií – ABC Studios a ABC Signiture Studios sloučil pod značku ABC Signature a Fox 21 Television Sudious budou nově Touchstone Television.

Fanouškům televizní zábavy teď nezbývá než doufat, že si pod vedením Disney zachovají hity někdejších „liščích studií“ tradiční svébytnost založenou například na svérázném humoru. Snad je společnost Disney v rámci honu za cílovou skupinou mladších diváků a jejich úpěnlivých rodičů neoseká v kreativitě podobně, jako osekala ona slavná loga nebo třeba ságu Star Wars, která svým posledním dílem vyloženě zklamala.

Foto: iStock