Společnost Mastercard uvedla televizní spot „True name“. Ten podporuje stejnojmennou iniciativu, kterou banka spustila v loňském roce a jejímž cílem je dosáhnout toho, aby si lidé z transgender i nebinárních komunit mohli vybrat jméno, jaké budou mít uvedené na své platební kartě.

Inciativu provází hashtag #AcceptanceMatters a rovněž širší zastřešující slogan Start Something Priceless. První bankou, která začala s Mastercard v rámci této iniciativy spolupracovat, byla již začátkem roku BMO Harris Bank.

Nový 60vteřinový spot, který vznikl v agentuře McCann New York, společnost zveřejnila na konci června. Myšlenka kampaně stojí na zjištění, že 60 procent dotázaných z transgender komunity uvedlo, že byli vystaveni diskriminaci v momentě, kdy žádali o změnu jména či uvedení pohlaví, což způsobilo, že většinou tento process vzdali. Navíc 68 procent transgender lidí v průzkumu uvedlo, že na svých dokladech nemají jméno a pohlaví, které si přejí. Celá třetina respondentů pak prozradila, že v případě, že ukázaly doklady, na nichž bylo uvedeno jméno nebo pohlaví, které na první pohled neodpovídalo skutečnosti, byli obtěžováni, služba jim byla odmítnuta nebo byli napadeni.

„Stojíme po boku organizací jako GLAAD, The Nation Urban League a dalších, abychom podpořili iniciativy a programy, které pokračují v obrovském usilí minulých i současných průkopníků. Od nich se stále učíme. Usilujeme o změny na trhu, jakou je například True Name, která umožňuje těm, kteří patří mezi trans a nebinární komunitu, jejíž ‚Black and Brown‘ členové jsou vystaveni podstatnému ohrožení, aby si mohli vybrat jména svých platebních karet,“ stojí mimo jiné v prohlášení Mastercard.