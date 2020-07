V Seznamu je v roli obchodního ředitele Tomáš Búřil během uplynulých 11 let už podruhé. První dny mu vždy ozvláštnily zásahy zvenčí. „Nástupy do Seznamu mám evidentně dynamické… Poprvé jsem nastoupil 1. srpna 2002. Následně pak 12. srpna přišla do Prahy tisíciletá voda. Teď jsem přišel 9. března a ve firmě byl jen tři dny, než vše vypuklo a lidé byli posláni na home office,“ říká. Ve staronové roli podle vlastních slov není od toho, aby dělal revoluci, ale evoluci. Mezi hlavní cíle řadí hlavně přenastavení obchodní politiky. Seznam v dobách minulých neuměl řešit drobné a speciální projekt, pro klienty je chtějí více rozvíjet s využitím různých medamixů.

„Vidím prostor pro zlepšení a chci využít znalostí, které jsem získal za osm let působení v agenturách, jde o nastavení celého obchodu. Chtěl bych mít v týmu obchodníky, kteří se starají o klíčové zákazníky tak, aby po ně byli skutečnými marketingovými partnery a rozuměli celému spektru marketingové komunikace. Proč to ten klient dělá, jakou má strategii, jakou roli v ní hraje televize a jiné mediatypy. Mojí misí je dovzdělat obchodníky, tak aby byli rovnocennými partnery,“ popisuje Búřil.

V Seznamu podle něj už na začátku krize „zalehli na matrace“ a během pandemie vytvořili prostřednictvím Novinky.cz i Seznamzpravy.cz enormní množství zpravodajského obsahu. Homepage Seznamu generovala velkou návštěvnost, meziročně o 30 až 40 procent více než před krizí. „I podle monitoringu víme, že jsme vytvořili více originálního obsahu než Česká televize nebo Český rozhlas. Projevilo se to v tom, že z nárůstu provozu na internetu získal 80 procent právě Seznam.cz. Z hlediska návštěvnosti je dařilo všem našim obsahovým službám. Například u Seznam Zpráv došlo k navýšení počtu zobrazených stránek na trojnásobek oproti běžnému stavu,“ říká Búřil.

Na mediálním trhu byla podle něj často patrná snaha o výrazné zlevňování za účelem splnění inzertních plánů. Ta sice často přinesla finance na splnění plánu v dubnu či květnu, ale dlouhodobě to může mít na mediální domy podle Búřila spíše negativní dopad. Řada mediálních domů také sahá ke snižování platů a dochází i k odchodům redaktorů, což v Seznamu vnímají jako vhodnou příležitost doplnit týmy o nové talenty.

V rámci televize pak Seznam chce sázet více než dosud na infotainment. „Jdeme více cestou zábavy, pohádek, toho, co lidi baví a zajímá je. Máme téměř hotové podzimní schéma a míříme výš. Mladší generace se úplně oprostila od konzumace informací, zajímají je hry, elektronický sport, streamy, krátká videa bez přidané informační hodnoty, chtějí se prostě především bavit,“ tvrdí Tomáš Búřil.

Seznam chce více rozvíjet video obsah, ale v plánu nejsou masivní investice do vlastní tvorby. Spíše jít cestou postupného generování obsahu v rámci jednotlivých drobnějších formátů pořadů. „Díky homepage Seznamu máme silný video obsah od našich partnerů a chceme tyto spolupráce dále rozvíjet. Ale nechceme jít cestou jako jiné mediální domy, že pouští stream s reklamou, která ani není vidět a klientovi nepřinese přidanou hodnotu. Chceme být partnery celého českého mediálního trhu a pomáhat lokálnímu obsahu a jeho monetizaci,“ uzavírá Búřil.

Foto: Vojtěch Resler