Technologický vizionář a jeden z nejbohatších mužů planety Elon Musk opět prokázal svůj smysl pro sarkaskasmus. Tentokrát se jeho cílem (už poněkolikáté) stali investoři sázející na propad akcií jeho automobilky Tesla. Z takzvaných „shortařů“ si vystřelil na svém Twitteru, kde oznámil, že automobilka ve svém e-shopu nabízí nové pánské šortky s názvem Short Shorts. Nová položka se vyprodala za pouhý den. To se ostatně v minulosti Muskovi povedlo například s vlastním plamenometem, který lidé z e-shopu Tesly také vykoupili.

Z investorů, již kvůli „vysoké valuaci nepodložené fundamentálními daty“ sází na pokles akcií automobilky, si utahuje kontinuálně. Už před dvěma lety je varoval, že zažijí „spálení století“. Akcie Tesly se od té doby pohybovaly v rozmezí mezi 200 až 360 dolary. Na konci loňského roku ovšem začaly výrazný růst. Na přelomu roku stály ještě lehce nad 400, tisícidolarovou hranici překonaly 10. června a dosud stihly vyrůst o dalších 33 procent. Tesla už dokonce sesadila Toyotu z pozice nejhodnotnější automobilky světa. Růst akcií může být tažen tím, že nejde o klasickou automobilku, ale spíše technologickou společnost. Shortující investoři se skutečně spálili a stálo je to mnoho miliard dolarů.

Nové trenýrky lze pořídit za 69,420 dolaru (asi 1650 korun) – cena je je další Muskovo rýpnutí. Před dvěma lety totiž prohlásil, že uvažuje o stažení akcií Tesly z burzy a nabídl investorům cenu 420 dolarů za akcii s tím, že financování má zajištěno. Jak se později ukázalo, tak neměl, a proto byl americkou Komisí pro cenné papíry potrestán. Navíc je u výrobku popisek: „Běhej jako vítr, nebo se bav jako Liberace s našimi červenými saténovými trenýrkami… Užij si výjimečný komfort od finálního zvonění.“ To je další odkaz na burzu a obchodování, které bývá tradičně ukončeno zvonem.

Musk má pro podobné marketingové akce vynikající cit, Před dvěma lety jeho jiná společnost The Boring Company, která chce stavět pozemní dálnice v tunelech, nabídla lidem za 500 dolarů plamenomet i s hasícím přístrojem. Fanoušci je vykoupili za pouhé čtyři dny, celkem jich The Boring Company prodala na 20 tisíc a utržila přes 10 milionů dolarů. Ještě dříve Musk nabídl limitované kšiltovky, rozprodaly se za čtyři měsíce a podnikatel takto získal asi milion dolarů. A kdo ví, jak je to s kryptoměnou Dogecoin, kterou také v minulosti několikrát propagoval, ovšem tvrdí, že ji nevlastní…