Švédská oděvní firma Hennes & Mauritz, která provozuje mimo jiné řetězec H&M či COS, vstupuje na německý trh se starupem Sellpy.

Svůj podíl v second hand platformě Sellpy zvyšovala společnost H&M od roku 2015 a nyní již přesahuje hodnotu 70 procent. Investici startup potřeboval kvůli expanzi do zahraničí – nyní se díky ní zákazníkům otevřel na prvním trhu mimo Švédsko. Sellpy.de funguje od minulého týdne v Německu a nabízí zhruba 200 tisíc položek zahrnujících módu, šperky, hračky a dokonce i kosmetiku.

Německý trh je prvním v řadě v plánované mezinárodní expanzi, jež kopíruje příklon spotřebitelů k udržitelné módě. Zástupci H&M tento trend potvrdili, když uvedli, že secondhand trh je jedním z nejrychleji rostoucích sektorů v rámci módního průmyslu.

„Pozorujeme, že povědomí a poptávka po udržitelné módě vytrvale roste, nyní je pravděpodobně vůbec nejvyšší,“ uvedl Thorsten Mindermann, country manažer H&M Germany a dodal: „To je důvod, proč nás obzvláště těší, že můžeme nabídnout nový udržitelný způsob nákupu a prodeje módy ve spolupráci se Sellpy.“

Že segment módy z druhé ruky roste neuvěřitelným tempem, dokládají také závěry největší online second hand platformy TheRedUP. Podle jejích zjištění dosáhla hodnota tehoto trhu v minulém roce 28 miliard dolarů (665 miliard korun). V roce 2024 by to podle odhadů mělo být dokonce třikrát tolik: asi 64 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Tomuhle způsobu nákupu navíc pomohla i aktuální krize. Předpokládá se, že online second hand prodeje narostou mezi rokem 2019 a rokem 2021 o 69 procent, zatímco v případě klasického retailu se propadne o 15 procent. Není proto divu, že se o segment začínají zajímat i velcí hráči, například Zalando má v rámci cirkulární ekonomiky aplikaci Wardrobe.

Startup Sellpy byl založen ve Švédsku v roce 2014. Od té doby přes něj prošlo asi šest milionů položek oblečení a vzhledem k vysoké poptávce firma již v květnu oznámila, že zdvojnásobí skladové kapacity ve Švédsku tak, že bude moci zpracovat téměř osm milionů položek ročně. Startup zvládá celý prodejní proces – od vyzvednutí zboží přes pořízení jeho dokumentace a fotografie až po prodej a doručení.

