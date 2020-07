„Nevracejme se k normálu. Ten až příliš dlouho nestačil. Normální totiž bylo vymýšlet výmluvy, proč nepoužívat kondom. Normální bylo pomlouvat ženy, že jej vůbec mají u sebe. Normální byl jeden milion zbytečně nakažených pohlavními chorobami. Každý den. Takže tohle je výzva pažím, nohám, hýždím i intimním partiím: Nevracejme se k normálu. Svět ještě nikdy nestál tak blízko změně. Změňme jej k lepšímu. Pro každého z nás. Jasně, uplynulých pár měsíců bylo zvláštních, ale právě to dělá zvláštním způsobem rok 2020 zásadním. Až se tedy vrátíme zpět do ulic a skočíme zpátky do našich postelí, nevracejme se k normálu. Užijme si lepší, bezpečnější sex. Každý. Navždy.“

Nový spot Durexu posiluje manifest, který společnost zveřejnila již v květnu na venkovních plochách, v tisku nebo online. Upozorňovala na „normy“, které se ve společnosti stále drží: očerňování žen za to, že nosí v kabelce kondom; akceptování toho, že muž si nenasadí kondom, protože mu nevyhovuje ten „pocit“ apod. Nový spot pokračuje ve výzvě, že lidé mají dbát na svou ochranu a chránit i ostatní.





Durex plánuje nasadit reklamu globálně, nejprve ji ovšem uvedl v Itálii a Řecku, následující týdny přibude Rusko, Velká Británie a další země. Kampaň vytvořila agentura Havas London, produkovala Tubby Brother Films a ozvučila NO8 London.