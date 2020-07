Ještě měsíc mohou agentury, zadavatelé, ale i jednotlivci přihlašovat kreativní práce do soutěže Epica Awards za zvýhodněný poplatek. Přihlášky zaslané do konce srpna získají slevu 100 eur. Běžný registrační poplatek, který činí 200 eur, bude platit pro přihlášené od 1. září do 2. října.

Shortlist soutěže bude zveřejněn 10. listopadu a finální výsledky budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení o devět dní později. Letos se soutěží ve 27 hlavních kategoriích, z toho je jedna speciálně věnovaná kampaním v souvislosti s epidemií covid-19 a výtěžek z jejich přihlášek bude celý věnován Lékařům bez hranic.

Epica Awards se udělují od roku 1987 a nejlepší práce vybírá porota složená z více než dvou set zástupců odborného tisku. V loňském roce získala jednu z Grand Prix také kampaň agentury Åkestam Holst pro švédský deník Pressbyrån-Expressen s názvem Without the Whole Picture, která byla uvedena na Světový den svobody slova. Tvořily ji tři fotografie, které se zapsaly do historie. Snímek Jeffa Widenera z Náměstí nebeského klidu z roku 1989, snímek Kima Phuc Phan Thia z války ve Vietnamu nebo fotografie Nilüfer Demirové z roku 2015, která zachycuje mrtvého syrského chlapce na pláži v Bodrumu. Z fotografií použitých pro kampaň však byli vyretušováni hlavní aktéři a přidán text o tom že kdo nemůže vidět celý obraz, nezná kontext.