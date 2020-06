Letní lyžování na ledovci nebo plavání s delfíny se v době obav z pádu do ekonomické propasti jeví jako čirá rozmařilost. Před měsícem by se reklamní soutěže zařadily po bok shora uvedených činností.

Kolegové v Německu oznámili, že letos Effie nebude, Poláci v obavách z prodělku z Effie plánovali propouštět zaměstnance asociace. Ostatní krčili rameny a nad světem reklamních soutěží se hnala temná mračna. Jen nad Itálií, kde zdravotníci zrovna padali vyčerpáním a děsivá čísla překonávala každý den rekord, svítilo slunce jasně: kolegové z Itálie hlásili standardní zájem o soutěž a směle chystali opulentní gala.

Dnes je situace poněkud jiná. Němci se vrátili do hry a země po celém světě plánují uspořádat tradiční soutěž efektivity reklamy přinejmenším v modifikované podobě. A pak jsou země, které už mají jasno – o Effie je extrémní zájem. Překvapivé zjištění, které nehraje s prohlášením některých velkých holdingů, že šetřit se bude především na soutěžích a konferencích. Většina organizátorů zareagovala na změněnou situaci jednak menší okázalostí ceremoniálu a jednak přidáním ocenění pro mimořádné projekty v mimořádné době.

Pro obor komunikace přineslo zmrazení trhů velmi speciální výzvy. Vypadá to, že zadavatelé společně s agenturami dokázali najít nové přístupy, které navíc velmi dobře prokazují svoji užitečnost. Ono když vám někdo zavře krám, je vcelku jasno, z jakého základu startujete, a měřitelné přínosy jsou vidět na první pohled. Jistě, nestandardní podmínky znesnadňují porotám posuzování, zda skok z nuly na deset má stejnou hodnotu jako skok z deseti na sto. To ale není to podstatné. Zásadnější je, že Effie může letos prokázat reálný přínos pro byznys lépe než jindy. Vymknutá doba očesala mnoho dalších efektů, které mají vliv na úspěšnost prodeje a význam nápadu a bezvadné exekuce se promítl do výsledků mnohem přímočařeji.

Také u nás bude Effie letos střídmější než v minulých letech. Jsme na prahu „call for entries“ a váhavě odhadujeme zájem. Na jedné straně opatrnost velkých holdingů, na druhé zájem řady nováčků v soutěži. Možná, že i na Effie bude mít covidová sezóna občerstvující vliv.

Autor je ředitelem Asociace komunikačních agentur (AKA).