Pokud se aktivity neupraví, přijde práce vniveč, nebo dokonce poškodí pověst klienta a agentury, upozorňuje Šimon Rákosník výkonný ředitel Rubikon PR.

Ze zpráv v závěru minulého týdne bylo jasné, že ruská invaze na Ukrajinu rozhodně nebude událostí, která se rychle přežene. Budou to dny, spíše týdny intenzivní mediální i společenské pozornosti upřené na konflikt. Následovat budou dlouhé měsíce či roky, kdy se takto monumentální událost bude, s různou intenzitou, neustále točit v médiích. Z interakce s klienty i novináři nám vzešlo několik doporučení ke komunikaci, která si s vámi dovolujeme sdílet.

Jako agentura jsme po začátku invaze učinili dva kroky. První byl, že jsme s okamžitou platností ukončili rozvíjející se spolupráci s ruským klientem. Druhým krokem bylo okamžité zastavení všech plánovaných komunikačních aktivit. Pokud to neuděláte, vystavujete se riziku, že vaše aktivita buď přijde zcela vniveč, nebo dokonce poškodí pověst klienta a také vaši, coby komunikačních profíků. Vedle tohoto nezbytného kroku jsme s týmem ihned sestavili doporučení ke komunikaci a klientům jsme je v průběhu dne odkomunikovali. Intenzivně od té doby řešíme, s jakými informacemi pracovat a jaké nechat být. Klíčovým slovem pro takto mimořádnou dobu je citlivost. Odhaduji, že z plánovaných aktivit se realizuje třicet procent. Jednoznačně doporučuji potlačit a odložit veškerou „lehčí“ komunikaci. Tedy věci, které snesou odklad, témata a aktivity, které nejsou zásadní. Na druhé straně jsou totiž unavení a přetížení novináři, kterým v této situaci musíte být nápomocni, ne jim brát čas.

Česká společnost i firmy zareagovaly obdivuhodným nasazením a vůlí pomoci, zejména finanční a přímou pomocí Ukrajině a lidem, kteří z ní před válkou utíkají. Komunikovat aktivity na pomoc je doporučeníhodné, ale opět platí: je třeba citlivě zvážit, zda je to zásadní a výjimečná aktivita. V médiích se dočtete o finanční pomoci ve stovkách milionů korun, mimořádném osobním nasazení při pomoci, případně o snaze o situaci přímo komunikovat s ruskou klientelou. Píše se o tancích a dělostřelectvu, které chtějí darovat české firmy. Vše menší spíše zapadne, nechte si to na sociální sítě a interní komunikaci. A může se to i výrazně nepovést, jako byly dva miliony dolarů na reklamu od společnosti Google. Vaše komunikace ve válečné situaci nemůže vypadat jako aktivita na podporu prodeje.

Domníváme se, že i když je situace takto vážná, je svým způsobem i povinností nás a našich klientů pokračovat v korporátní komunikaci, informovat o ekonomicky či jinak významných událostech. Život se nemůže úplně zastavit. Přestože jsou redakce většiny českých médií v totálním nasazení, stále část novinářů řeší i jiná témata. Z aktivit, které jsme za dobu konfliktu realizovali, mohu jmenovat třeba komunikaci finančních výsledků našeho klienta Zalando, akvizici významné firmy naším klientem Solitea a několik dalších. Nesmíte se ale divit, pokud novináři i takové informace vztáhnou k aktuální situaci, například s výhledem ekonomické situace, počítejte s tím.

Je velmi pravděpodobné, že v portfoliích máte firmy, které jsou schopny přímo komentovat některé z aspektů aktuální situace na Ukrajině. Mezi našimi klienty jsou to například firmy, které se specializují na kybernetickou bezpečnost. Opět platí: citlivě nabízet, mít jistotu, že dokážu fundovaně odpovědět a že moje informace bude konsekventní. Za poslední týden jsme tak některé naše klienty dostali na obrazovky ČT a do dalších médií.

Na závěr ještě jeden poznatek „z boje“ od českých novinářů: nic, co se netýká konfliktu na Ukrajině, se bohužel téměř nečte.