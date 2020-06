Časopisu Reflex se zase jednou povedlo, že se o něm mluví. Pozornost si získal kontroverzní obálkou, v níž hnutí Black Lives Matter personifikoval postavou černocha s tváří Adolfa Hitlera. Fotomontáž je tak „promyšlená“, že obrovské afro i oblečení ve stylu 70. let doplňuje dokonce i kudrnatý „hitlerovský“ knírek.

Vyjít taková obálka v USA, magazín to má spočítané. Reflex má štěstí, že vychází ve shovívavém Česku. Místní tolerance se ale často vyznačuje tím, že „nejsme rasisti, ale“ třeba Afroameričané nám nebudou vykládat o tom, co je to systematický rasismus; „nejsme homofobové,“ ale nebudeme se koukat na to, jak se dva kluci drží za ruce či si nedejbože dají pusu; „nejsme xenofobové, ale“ cizince za sousedy nechceme. A přesně na takové vlně se titulka Reflexu veze – „není rasistická, ale“ z Afroameričanů protestujících proti nepřiměřeným policejním zásahům a brutalitě dělá s pomocí rasových a politických stereotypů nacisty.

Všechny oběti policejního násilí v Americe má navíc za zločince. To pro jistotu dovysvětluje podtitul obálky „Poklekneme před všemi zločinci, kteří se prý chtěli polepšit?“. Jde o odkaz na George Floyda, jehož trestní rejstřík opravdu nebyl čistý, zároveň ale takřka v přímém přenosu zemřel způsobem, který by s největší pravděpodobností nehrozil ani trestanci – tedy pokud by měl bílou barvu pleti. Počítala by se ale mezi zločince i Breonna Taylor, oceněná členka zdravotnické záchranné služby, kterou policisté zastřelili poté, co jí v civilním oblečení v noci vtrhli do bytu kvůli nakonec nepotvrzenému podezření, že si u ní její expřítel schoval drogy? Příkladů, kdy se americká policie opravdu „sekla“ a způsobila smrt nevinných lidí se dá najít mnohem, mnohem více.

Reflex obálku hájí tím, že chtěl jen rozproudit diskuzi. To je takový alibismus, až to bolí. Copak by stejnou pozornost nevyvolala obálka, na níž by bylo prostě napsané Black Lives Matter? Dá se předpokládat, že debata by to byla obdobná, jen by se otočily strany. Ti, co teď časopis „plácají po zádech“ za kreativitu a výstižnost, by mu spílali do neomarxistických „sluníček“ vnucujících lidem nové pořádky. Ti, co teď obálku odsuzují, by mu gratulovali za odvahu. Takhle je Reflex „nestranný, ale“ staví se na stranu těch, co hnutí Black Lives Matter odsuzují a černochy mají za zločince. Možná by to chtělo trochu sebereflexe. Diskuze se dá přeci jenom vyvolat i způsobem, který neuráží ani jednu stranu sporu. Jenže to není tak „sexy“ jako prvoplánová kontroverze.