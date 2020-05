Nekonečné seriály došly. Alespoň tak to vypadá, když se podíváme na to, jak streamovací služby ovlivnily televizní a seriálovou tvorbu vůbec.

MASH, Dallas, Dynastie, Tak jde čas, Mladí a neklidní nebo Beverly Hills a Pobřežní hlídka, Přátelé případně současnější Teorie velkého třesku. Všichni je známe, byly svého času globálními hity. Běžely dlouhé roky a měly stovky dílů a mnoho repríz. Podobným fenoménem byly v uplynulé dekádě Hry o trůny.

Od té doby se však zdá, že jejich pomyslnou štafetu někdo stěží převezme. Důvodem není jen potřeba vysokého rozpočtu, jako u posledně zmíněného fantasy příběhu na knižní motivy, ani nedostatek chytlavých materiálů. Spíše jde o trend, který započaly streamovací platformy. Tedy honba za diváky, kteří jsou lační po nových pořadech. Konzumují obsah takovou rychlostí, že je pro ně přednější možnost výběru z různých pořadů než jen počty sérií. Navíc na atraktivitě množství pořadů je pak postavený celý byznys model — přilákat diváky na předplatné bez reklam. To žene producenty k hledání nových námětů.

Pokračovat v dalších řadách je proti klasickým televizím větší sázka na nejistotu. Finančně je proto zajímavější vytvořit nový pořad, než oživovat starý, potažmo okoukaný. To potvrzují i data webového portálu TVDB, který shromáždil údaje 34 tisíc celosvětově vysílaných pořadů z let 1955 až 2018. Ta ukazují, že průměrný počet dílů na sérii se snížil z 20 na 11. Stejně tak klesl i počet sérií jednotlivých pořadů a to o celých 70 procent.

Statistiky samotného Neflixu uvádějí, že v loňském roce byla za prvních devět měsíců v sedmi z deseti případů nejsledovanější právě první série. Z této situace těží nejen divák, ale i herci a scenáristé. Mají tak mnohem volnější ruce při své tvorbě. Internet umožnil mimo jiné to, že seriály je možné sledovat na jeden zátah. Díky tomu je tak možné zápletku vystavět lépe přes několik dílů, než jak by tomu bylo například v týdenních cyklech u klasické televize.

Zajímavostí je i to, že streamovací platformy umožňují přeskočit úvodní intro i závěrečné titulky. To opět umožňuje tvůrcům vytvářet ještě dramatičtější a překvapivější jak úvody, tak konce jednotlivých epizod.

Autorka: Erika Luzsicza, Axocom

Foto: CBS Television