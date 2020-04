V České republice spadá zhruba 99,83 % všech firem do kategorie malého a středního podnikání. Ke konci roku 2018 jich bylo téměř 1,2 milionu. Počet živnostníků tehdy přesáhl 3,7 milionu. Co pro jejich práci a hospodaření představuje aktuální krize?

Nejzranitelnější skupiny jsou zřejmé. Služby, které nyní nelze provozovat (restaurace, kadeřnictví, sportovní zařízení…), cestovní kanceláře, ubytovací služby – jejich činnost je v současnosti zcela paralyzována. Jiné podniky se potýkají s omezenými možnostmi dovozu a vývozu. Stát postupně zveřejňuje platná či plánovaná pomocná opatření – balíčky na podporu podnikání, kurzarbeit, odložení EET, prominutí různých pokut a sankcí, finanční pomoc OSVČ a další. Zdrojem stresu je ale zejména naprostá neznalost toho, jak dlouho může současná situace trvat. Co mohou malé a střední podniky v současné době podniknout a jak by se měly postavit k otázce komunikace dovnitř i navenek?

V hlavách mnohých stále přetrvává mylná představa o tom, že homeoffice rovná se domácí dovolená. Není tomu tak, respektive by tomu tak být nemělo. Je třeba stanovat jasná pravidla a povinnosti – ideální je se zaměstnanci sepsat individuální dohodu o práci z domova, která je specifická zejména z hlediska BOZP, místa výkonu práce a případně náhrad za náklady vynaložené na práci z domova.

Nástrojů nabízí technologické firmy nepřeberné množství – v období karantény jsou navíc některé zdarma nebo v rozšířené zkušební verzi. Jejich přehled je k dispozici na techagainstcoronavirus.com. Komunikace dovnitř firmy je klíčová – zaměstnanci jsou ve stresu a chtějí vědět, co pro ně stávající situace znamená. Možná je právě teď vhodná doba zapojit je více do dění firmy a rozhodování. Dojde-li k tomu, že budou podnikatelé nuceni šetřit na mzdových nákladech, budou tato nesympatická rozhodnutí přijímána lépe, pokud na nich budou zaměstnanci participovat.

Podnikatelé a živnostníci by měli uvažovat o možnostech snižování nákladů na klasické procesy a zaměřit by se naopak měli na výzkum a vývoj nových produktů, zlepšování zákaznických nabídek a vytváření nových „balíčků“ pro období po uvolnění přísných opatření. Velmi výhodné jsou i tzv. clustry, tj. spojování firem za jednotným účelem. Pokud se firma či živnostník může plně přesunout do online prostředí, měla by toho pro udržení zákazníků využít – ať už se jedná o založení e-shopu nebo zprostředkování služeb přímo na internetu. Objevují se také možnosti předplacení služby. Jde o vhodnou variantu, jak podpořit zejména lokální podnikatele, aby přežili dobu karantény a byli schopni zaplatit alespoň fixní náklady. Je ale nutné mít na paměti, že po konci mimořádných opatření bude nutné zajistit dostatečné kapacity pro uplatňování těchto voucherů. Krátkodobě je to jistě zajímavé řešení, které ovšem sníží počet budoucích zákazníků.

„Dnes je více něž kdy jindy potřeba budovat komunitu kolem značky a zvyšovat loajalitu a přízeň klientů.“

Na otázku, jak nyní komunikovat existuje jedna základní odpověď. Hlavně s komunikací nepřestávat. Zákazníci potřebují vědět, co se děje s jejich objednávkami nebo zda mohou objednávat dál, v jakém množství, jaká je dodací lhůta atd. Důležité je informovat o aktuální situaci ve firmě jako takové. A zde vzniká prostor pro kreativní řešení. Třeba nechat zákazníky nahlédnout do zákulisí společnosti či vzniku produktů. Dnes je více něž kdy jindy potřeba budovat komunitu kolem značky a zvyšovat loajalitu a přízeň klientů. Seznam.cz se rozhodl podpořit na webu nenechame-vas-v-tom.cz nejvíce postižené firmy a živnostníky zvýhodněnou či bezplatnou inzercí, a to v celkové výši až 100 miliard Kč.

Pro firmy, jejichž komunikace v online prostředí dosud pokulhávala, je současný stav příležitostí to napravit. Internet skýtá nepřeberné množství vzdělávacích platforem a webinářů, které mohou být v této věci nápomocné. A s tím souvisí další příležitost – vytipovat si skvělé zaměstnance a těm umožnit další rozvoj jejich znalostí a dovedností. Online kurzů je opravdu nepřeberné množství. Z minulých krizí víme, že je přežili ti, kteří byli inovativní, flexibilní a v přímém spojení se zákazníkem.

Autorka: Petra Koudelková, katedra marketingové komunikace a PR, Univerzita Karlova

Foto: iStock