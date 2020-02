S heslem “Končíme s plastovým, cinkejte lahvovým” odstartovala nová kampaň Gambrinusu z dílny agentury Triad. Pivovar v ní sází ikoničnost cinkání lahváčů a informuje spotřebitele, že Gambrinus již v PET lahvích nenajdou.

Pivovar Gambrinus ukončil začátkem roku produkci a distribuci piva v PET obalech. Toto rozhodnutí je součástí strategie udržitelnosti Plzeňského Prazdroje a Gambrinus díky němu sníží produkci plastu až o 334 tun ročně. Pivovar se také stal letos partnerem organizace Ukliďme Česko, která má díky této podpoře vysbírat z přírody dalších 640 tun odpadu navíc.

„Všichni víme, že jednorázové plasty jsou problém, který stále více zbytečně znečišťuje naše okolí. V Gambrinusu jsme si řekli, že bez plastů to šlo desítky let a je čas přestat produkovat další plast tam, kde to není potřeba. Češi jsou pivní národ, který beztak preferuje lahvové a čepované pivo,“ říká senior brand manažer značky Gambrinus Jakub Marek.

Spot “Cinkejte lahvovým od Gambrinusu

„Lahvové pivo je charakteristické svým cinkáním, které neoddělitelně patří ke každému přípitku a vyvolává v nás chuť se ho napít. V porovnání s plastem sice lahváč trochu zatíží tašku, ale ulehčí přírodě,” uvádí Rado Jankovič, creative team leader z Triadu. Právě na zvuku lahvového piva postavila agentura pro Gambrinus kampaň “Končíme s plastovým, cinkejte lahvovým!”.









Vizuály kampaně “Končíme s plastovým, cinkejte lahvovým” od Gambrinusu

„Lahváče cinkají během celého svého životního cyklu. Když je neseme v síťovce z obchodu, v přepravkách v průběhu závozů i při vkládaní do automatu na vratné lahve. A nejvíc samozřejmě cinkají u přípitku s blízkými, třeba u sledováni fotbalu či grilování na zahradě. Právě to jsou momenty, které si při zvuku cinkání vybavujeme v paměti. Vyvolávají v nás nostalgii. To pivo v PETkách nikdy nedokáže,” objasňuje myšlenku hlavního online spotu art director z Triadu Michal Dvorský. Spot uvidí spotřebitelé na Youtube či na Seznamu. Na melodii cinkání a nostalgii je postavená i trojice rádio spotů.

Kampaň běží také na Facebooku, kde se Gambrinus věnuje zvukům lahváčů a situacím spojeným s lahvovým pivem. „Na sociálních sítích chceme s pivaři hlavně diskutovat a bavit je. Ptáme se lidí na jejich vzpomínky spojené s cinkáním a diskutujeme s nimi o výhodách a nevýhodách piva ve skle. Samozřejmě s humorem a nadsázkou, která k pivu neoddělitelně patří,” dodal Jakub Marek.

Kromě onlinu a rádia komunikuje pivovar zrušení PET lahví v místech prodeje, v outdooru i v tištených médiích. Kampaň poběží do půlky března. Spoty produkoval Triad Advertising ve spolupráci s produkcí Goodie Baddie. Na režisérskou židli usedl Jakub Machala.

Foto: Gambrinus