“V minulosti jsem si zakázal hodnotit události na e -commerce scéně. Ze zkušenosti vím, že převratné věci mohou být s odstupem let nevýraznou slepou uličkou, a naopak největší a nejdůležitější události jsou občas tak normální a přirozené, že často proběhnou bez větší pozornosti,” říká Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz.

Jak se bude podle vás e‑commerce v Česku příští rok rozvíjet?

Dobře. Věřím, že si uchová tempo růstu, jaké měla v posledních letech. Myslím, že se setkáme především s dalším vylepšováním stávajících modelů – například příklonem k doručení ještě ten den a s tím hledáním nových způsobů řešení poslední míle v podobě výdejních automatů nebo pickup pointů. Velký tlak bude na lepší komfort a usnadňování nákupů a obecně orientaci na convenience nebo personalizaci, která by konečně mohla dávat větší smysl. Bude se hodně zkoušet, experimentovat a testovat. Většina firem začne o zákazníka bojovat dalším posunem služby. Dočkáme se dalšího vylepšení způsobu dodání, reklamace, vratek nebo zákaznického servisu. Do ekosystémů jednotlivých e-commerce projektů se více dostane inspirace a poradní prvek.

Jak se vám letos dařilo v marketingu? Čeho jste dosáhli?

Pro e-shopy s potravinami se letošek stal opravdu požehnaným rokem. A samozřejmě i my jsme se snažili přetavit růst do dalšího posunu a vyzkoušeli jsme si řadu nových konceptů. Už jen přechod na novou IT platformu a kompletní proměna webu pro nás byly největšími událostmi nejen letoška, ale v podstatě celé dosavadní existence Košíku.

Můžete prozradit něco z marketingové strategie na rok 2020?

Především chceme dál pracovat na zvyšování kvality námi prodávaných potravin a šířce sortimentu v rámci naší strategie „Jednoduše pro všechny”. Zaměříme se i na convenience prvky, záruky a garance, chceme, aby si zákazník mohl užít oboustrannou důvěru a věděl, že kdykoli bude něco jinak, než jsme slíbili, postavíme se k tomu čelem. Chceme občerstvit značku, přestože nás lidé znají a rozpoznávají, pořád si nás nedokáží odpovídajícím způsobem zosobnit. Takže budeme hledat cesty, jak naše DNA více spojit s primární značkou. Těšíme se také na expanzi.

Který obchod v zahraničí vás inspiruje a baví?

Bude to znít možná paradoxně, ale mě v současnosti nejvíc inspirují kamenné supermarkety. Mám jednu značku, u které takřka při každém nákupu najdu něco, co bych označil za neočekávaný nadstandard – španělskou síť Mercadona. Rodinný podnik, který dokázal skloubit kvantitu s kvalitou a vztah se zákazníkem má jako jednu z priorit. Jako zákazník si v něm vždy přijdu na prvním místě, jako někdo, s kým se zde jedná poctivě, s respektem a na rovinu. Což jsou hodnoty, které se snažím udržet i v DNA Košíku. A pak mě hodně oslovuje zážitek, jaký mívám po návštěvě některých metropolitních tržnic – například La Boquerie v Barceloně nebo Rungis v Paříži. A kdybych pak měl vyzdvihnout ještě další vzor, pak to jsou Wholefoods v USA.

Jaké trendy budou ovlivňovat maloobchod v letošním roce?

Nejvíc si všímám pozitivního tlaku na zlepšování kvality potravin. Do regálů se dostávají kvalitní, zdravé, přírodní a ekologické produkty, což mě naplňuje neskonalým optimismem, že i Češi se brzy znovu stanou milovníky kvalitního a plnohodnotného jídla. Ruku v ruce s tím půjdou nahoru hvězdy kvalitních regionální dodavatelů. Pokračovat bude i ekologická vlna – redukování plastů a obecně jednorázových obalů.

Letos jste spustili bezobalový prodej. Jaký je o něj zájem a jak ho budete příští rok rozvíjet?

Sekce „Budoucnost bez obalu“ se rozběhla nad naše očekávání. Teď s koncem roku v ní máme přes stovku produktů včetně ekologické drogerie. Když se podíváme na čísla – od spuštění projektu si lidé objednali skoro třicet tun potravin a drogerie, skoro tři položky na váhu si objednává v nákupu zhruba každý pátý zákazník. Ročně dokážeme ušetřit skoro sedm set kilogramů plastového odpadu, jehož spálením by se do ovzduší uvolnily více než čtyři tuny CO2. Ale je to jen začátek.

Foto: Košík.cz