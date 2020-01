Online prodejce About You přichází do české komerční televize TV Nova s evropskou show předávání cen influencerům. Večerem 9. května provedou Karolína Kurková, Leoš Mareš, Taťána Gregor Brzobohatá, Monika Bagárová a další.

Televizní show bude vysílána živě s pořízením záznamu v hlavním vysílacím čase v televizi Nova. Během About You Awards budou oceněny nejvlivnější hvězdy sociálních médií v sedmi kategoriích: Style, Business, Sport, Digital art a rovněž Special achievement, a Idol of the year. Nominovat influencery lze od 24. ledna do 2. února 2020

V roce 2017 zahájil onlinový prodejce módy About You evropskou show, na níž se udělují ceny influencerům a osobnostem sociálních médií. About You Awards vznikla, aby ocenila vliv tvůrců digitálního obsahu. Podle organizátorů About You Awards sledovalo v roce 2019 v německé televizi na 8 milionů diváků. About You Awards se bude poprvé v Česku vysílat 9. května 2020 živě s pořízením záznamu v televizi Nova.

„Ve vlastní režii vytvořenou show About You Awards chceme dosáhnout moderního pojetí formátu show s udílením cen a přehodnotit způsob interakce mezi televizní show a jejími hosty na jedné straně a diváky u televizorů i online na druhé straně. Díváme se na ni spíše jako na happening než jako studiovou show,“ říkají ředitelé pro obsah ze společnosti About You Julian Jansen a Chris Nickel, zakladatelé About You Awards.

Hlasování probíhá ve čtyřech fázích. Celý proces začíná veřejnou výzvou účinkujících v sociálních médiích k nominacím, kdy vyzvou svou komunitu k tomu, aby od 24. ledna do 2. února 2020 na webových stránkách About You Awards předkládala návrhy nominovaných osob. V druhé fázi vybere akademie About You Awards Academy ze všech veřejných návrhů 3 nejlepší v každé kategorii podle dvou kritérií u nominovaných osob: „Jaké je poselství nominovaného?“ a „Je cíl nominovaného uskutečnitelný?“. 3 nejlepší nominované osoby budou zveřejněny v dubnu 2020.

V dubnu 2020 může veřejnost hlasovat na webu soutěže pro svou oblíbenou osobnost ze 3 nejlepších nominovaných. Vítězové hlasování budou představeni 9. května 2020 v televizní show. Všichni 3 nejlepší nominovaní ze všech kategorií se zúčastní televizní show v roce 2020. Celkem je sedm oceňovaných kategorií: Style, Business, Sport, Empowerment, Digital Art a rovněž Special Award a Idol of the year. Pět z nich je součástí veřejného hlasování online, zbývající dvě – Special Award a Idol of the year – jsou čestné ceny a určuje je výhradně akademie About You Awards Academy.

Jednotlivé kategorie představí Karolína Kurková, Leoš Mareš, Taťána Gregor Brzobohatá, Monika Bagárová a další. Spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Tarek Müller vidí About You jako prvního iniciátora, který rozpoznal potenciál influencer marketingu dávno předtím, než se stal rozšířený a populární, a od té doby ho neustále šíří. „Spolupráce značky About You s významnými mezinárodními a místními influencery je důležitou součástí DNA naší společnosti. Show About You Awards pokračujeme na své cestě vedoucí k podpoře individuálních stylů a osobností – jak online, tak offline“, vysvětluje Müller. E-shop s módou About You vstoupil na český trh v říjnu 2018.