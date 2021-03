MÍSTO PRODEJE – Dlouhé roky probíhala diskuse, co ten retail je, či není. Pak přišla epidemie a změna chování zákazníků postavila pohled na něj na hlavu.

Pamatuji si, jak jsme si koupili ve Wellenu první digitální tiskárnu. Jednalo se o HP na bázi

vody a vše se muselo laminovat. Měla skvělé rozlišení, poměrně rychlý tisk a uměla říci, kolik má ve které cartridge inkoustu. Stejně tak si pamatuji, jak jsme si koupili první řezací stolový plotr a začali dělat „výrobky“. Retail je totiž komplexní věc, a pokud nechcete být specialista jen na karton, je potřeba mít těchto hračiček víc. K tomu strategické a kreativní oddělení, mladé a komunikativní accounty. Dále produkční, kteří dokáží vykouzlit cokoli

do druhého dne, a spolehlivé a pečlivé kolegy na instalacích, kteří to všechno, co agentura vytvoří, perfektně naaranžují na místo, jemuž se říká kamenná prodejna a které ještě donedávna plně a pouze definovalo retail.

Dlouhé roky pak probíhala diskuse, co ten retail je, či není. Jedním z posledních reálných ukazatelů toho, že to opravdu není jen fyzické prostředí, bylo setkání RetailX 2019. Na výstavní ploše se o pozornost přetahovaly firmy jako Fedex nebo DHL a expozice zahrnovala nejrůznější systémy pro trackování, prezentaci nebo tvorbu obsahu e-shopů. A byť si to všechno mnozí tehdy ještě neuvědomovali a jiní to nechtěli akceptovat, najednou přišla pandemie covid-19 a náš pohled na retail z posledních několik dekád postavila na hlavu. A to ne na základě nějakých trendů nebo strategických rozhodnutí, ale na základě selského rozumu zákazníků.

” Tištěný výstup sice zůstává, ale doplnil ho 3D tisk, protože každý zákazník chce mít jiný tvar a barvu. Retail je pořád divadlo a zákazníci musí věci reálně vidět a mít možnost si na ně buď sáhnout, nebo je objednat z mobilní aplikace

POČÍTÁ SE I S UMĚLOU INTELIGENCÍ

Takže dnes je součástí celé mašinerie o mnoho více nástrojů. Do výbavy oddělení kreativy a DTP se prodralo (kromě standardní sady Adobe) mnoho softwarů, které modelují ve 3D, případně prvky rozhýbávají. A to nejen ty

klasické typu Rhino, ale také Cinema 4D nebo 3D MAX. Ovšem současně zahrnují i herní „enginy“ jako Unity nebo Unreal Engine nebo dokonce i umělou inteligenci. Věci testujeme ve virtuální realitě, už nestačí jen vytištěná

čtvrtka.

Do běžného projektu se současně vmísil programovací kód, který je nezřídka propojovacím prvkem všeho. Jak z pohledu interaktivních médií na „place prodejny“, tak i „backendu“, tedy v pozadí, kdy je napojen buď na běžnou platební bránu, nebo na CMS (content management systém) klienta. Současně není kód jako kód, pro každou aplikaci je potřeba použit ten, který vyhovuje nejlépe. Je libo mobilní aplikace? Pak Java. Databázi? Pak PHP. Nebo potřebujete naprogramovat ovladač interaktivních čidel? Pak musíte mít někoho na C++. Ale ten zase jen málokdy umí to ostatní.

Tištěný výstup sice zůstává, ale doplnil ho 3D tisk, protože každý zákazník chce mít jiný tvar a barvu. Retail je pořád divadlo a zákazníci musí věci reálně vidět a mít možnost si na ně buď sáhnout, nebo je objednat z mobilní aplikace. Prezentace tedy bobtná jak z pohledu procesu vývoje, tak i do šíře užití a kanálů.

POKUD TO MILUJETE…

Suma sumárum, je to moloch. Komplexnější a komplikovanější odvětví si aktuálně málokdo dovede představit. Ale pokud to milujete stejně jako my ve Wellenu, pak mohou vznikat projekty podobné The Streets, což je prostor, který kromě prodeje nabízí zákazníkům na chvíli se projít teniskovým nebem, věci si vyzkoušet nebo si zaházet na basketbalový koš. Značce pak přináší 15 procent tržeb navíc. Nebo systém eMA (electronic merchandising applications), což je nový pohled na řízení digitálních prvků v prodejně, ale i mimo ni. Integrovaný ekosystém pro digital signage, cenovky, řízení toku zákazníků nebo interaktivní čidla. Vše v jednom. Anebo nové Vodafone prodejny, které jsou propojením fyzického a digitálního světa a ve své podstatě reprezentují nové pojetí chápání retailu, jež nás bude provázet několik dalších let. Svět se totiž nenávratně změnil a je potřeba si to připomínat každý den.

