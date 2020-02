Art Directors Club Czech Republic spouští další ročník tuzemské soutěže projektů v komerční komunikaci, designu a řemeslech ADC Czech Creative Awards 2020. Novinkou je „facelift“ soutěžních kategorií i prodloužení termínu pro přihlášení. Jako předseda poroty zasedne tvůrce oceňované kampaně It’s a Tide Ad, Javier Campopiano, CCO Grey Europe.

Od 3. února 2020 je otevřena možnost přihlásit své práce pro všechny komunikační agentury, kreativce a designéry do tradiční tuzemské soutěže ADC Czech Creative Awards. Rozhodující podmínkou účasti je původní kreativní koncept v jeho nezpochybnitelné originalitě, který byl zveřejněn v období od 1. března 2019 do 29. 2. 2020. Práce lze přihlašovat do 27. 3. 2020. V termínu “early bird”, který trvá do konce února, získají přihlašovatelé výhodnější cenu.

Pro letošní ročník ADC připravil aktualizaci soutěžních kategorií. Novinkou je podkategorie Interactive film, která zahrnuje nové formáty včetně opomíjené VR a AR. Kategorie Radio & Audio už není omezena použitým médiem, a nyní zahrnuje komplexní kreativní práci se zvukem. Do kategorie Digital byly přidány tři nové sekce Data-driven, Social & Influencer a Gamification. Rozšířena byla i kategorie Branded Content, a to na Original content, Product Placement a User-generated Content. Poslední změna se týká kategorie Campaign, která je nyní rozdělena na Integrated, Online, Activation, Campaign for Good a Employer Branding.

Spot Czech Creative Awards 2020

„Poptávku po aktualizaci soutěžních kategorií řešíme již delší dobu. Snažili jsme se tedy, abychom dokázali zaujmout jak dlouhodobé, tak nové přihlašovatele. Vzorem nám pochopitelně byly prestižní zahraniční festivaly i vhled do současné úrovně prací tuzemských komunikačních agentur,“ tvrdí předseda výboru ADC, David Suda.

Soutěžní porota bude letos opět mezinárodní a jejím předsedou se stane CCO Grey Europe, Javier Campopiano. Ten je držitelem 49 ocenění Cannes Lions a tvůrcem světoznámé kampaně It’s a Tide Ad. „Nesmírně si vážím toho, že české kreativní práce bude hodnotit opravdová hvězda světové reklamy, a doufám, že to pro všechny bude i skvělá motivace zúčastnit se naší soutěže“ dodává Suda.

Kampaň k letošním ADC CCA připravila Klára Palmer a Ivan Soukup ve spolupráci s Boogie Films a Creative Embassy. Spot vytvořilo režisérské duo Double N (Novák, Nguyen). Vizuály nafotil Pavel Hejný, pod dohledem Rado Šaptoviće.

Seznam soutěžních kategorií:

Print

Outdoor (Billboard & Poster, Ambient & Other)

Film (TV / Cinema, Online Film, Interactive)

Radio & Audio

Direct Marketing (Mailings / Giveaways, Point of Sale, Online, Promotional Campaigns)

Digital (Web pages/ Microsites, Applications, Social, Display Advertising, Data-driven, social & influencer, Gamification )

Best Use of Media

Branded Content (Original content, Product placement, User-generated content)

Brand Experience

Design (Corporate Design, Packaging Design, Graphic Design, Digital Design, Immersive Design, Motion Design)

Craft (Film Craft, Sound & Music, Illustration, Photography, Typography, Copywriting)

Innovation

Campaign (Integrated, Online, Activation, Campaign for good, Employer branding)

Foto: Art Directors Club Czech Republic