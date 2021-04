Výherce hlavní ceny pojede do Londýna na zápas mezi českou a anglickou reprezentací na mistrovství Evropy ve fotbale, kde jej čeká řada dalších zážitků včetně funkce oficiálního nosiče fotbalového míče a večeře s legendárním brankářem a ambasadorem značky Petrem Čechem.

Volkswagen je hlavním partnerem Eura z hlediska mobility a podporuje organizátory fotbalového turnaje ve dvanácti evropských metropolích poskytnutím flotily elektromobilů ID.3 a ID.4. „Volkswagen sleduje svou strategií Way2ZERO ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí CO 2 a ochrany klimatu,“ říká Patrik Fejtek, ředitel divize Volkswagen osobní vozy společnosti Porsche Česká republika. „A ve stejném duchu vedeme i kampaň na podporu nadcházejícího mistrovství Evropy ve fotbale. Fotbaloví fanoušci se proto budou setkávat na stadionech i v jejich okolí s našimi revolučními modely ID.3 a ID.4, které již dnes nabízejí čistou mobilitu budoucnosti. Elektrické SUV ID.4 navíc poskytneme také výhercům v naší právě spuštěné soutěži Zažij EURO.“

Petr Čech, legendární brankář a držitel mnoha rekordů v Premier League, který je od loňského roku ambasadorem značky Volkswagen, dodává: „Jako oficiální partner šampionátu může Volkswagen nabídnout fanouškům širokou paletu zážitků a já jsem nadšený, že čeští fotbaloví fanoušci se díky tomu mohou stát aktivní součástí velkého fotbalového svátku. Vyhlížím turnaj, který bude v mnoha ohledech revoluční. A jsem rád, že prostřednictvím Volkswagenu budu jeho součástí.“

Nová soutěž Zažij Euro je určena pro všechny fotbalové nadšence, například výherce hlavní ceny pojede na utkání Česká republika – Anglie (21. až 23. června) s bohatým doprovodným programem, jehož součástí bude mimo jiné večeře s Petrem Čechem. Výherce navíc ponese oficiální fotbalový míč zápasu při nástupu obou jedenáctek na hrací plochu.

Soutěž Zažij Euro, jejímž hlavním mediálním partnerem je rozhlasová stanice Evropa 2, se koná od 16. dubna do 14. května. Dítě ve věku 10 až 14 let musí do soutěže o hlavní cenu přihlásit dospělá osoba. Výherci denních, týdenních a hlavních cen budou náhodně losováni v pořadu Ranní show na Evropě 2. Na základě natočených selfie videí soutěžících vybere porota šťastlivce, kteří postoupí do finálového kola boje o hlavní cenu.

V České republice se vedle Petra Čecha značka Volkswagen spojila i s trojicí výrazných fotbalových postav tuzemského fotbalu. „Pavel Kadeřábek z německého Hoffenheimu i Ladislav Krejčí a David Pavelka z pražské Sparty jsou skvělými sportovci a zároveň osobnostmi, jejichž příběhy jsou inspirující nejen v prostředí vrcholového sportu,“ uzavírá Patrik Fejtek.