Kdo chce prodávat, musí být vidět, v in-store prostředí to platí dvojnásob a je zřejmé, že kreativa hraje klíčovou roli. Proto má POS Media vlastní kreativní oddělení a rovnou ve čtyřech evropských státech.

Agentura POS Media je na českém i evropském trhu lídrem v oblasti shopper marketingu. A i když své služby postupně rozšířila do komplexního portfolia marketingové agentury, tak jedno oddělení zakládala až před pár lety – to kreativní. Existoval pro to dobrý důvod.



Na českém trhu naleznete málo agentur, které by měly tak dlouhou tradici a nabízely tak rozsáhlé portfolio služeb v oblasti marketingu, a zvláště pak shopper marketingu, jako je POS Media. I přesto jedno oddělení patří spíše k těm mladším. Jde o kreativní tým.



„Důvod byl prostý, dělat dobře kreativu v retailu je velký kumšt. Nestačí být zdatný grafik či výtvarník, ale musíte mít obrovský přehled o materiálech a možnostech konstrukčních řešení přímo na ploše prodejny. A protože POS Media si vždy zakládala na vysoké kvalitě svých služeb, muselo zkrátka kreativní oddělení počkat až v agentuře bude dostatečné know–how na špičkové realizace,“ říká Lenka Gajzurová, která nyní řídí všechna kreativní oddělení ve skupině a českou pobočku před třemi lety zakládala.



Získaná ocenění svědčí o skvělých schopnostech

Její slova nadmíru potvrzují výsledky agentury POS Media, kdy od prvního roku existence sbírají jednotlivé realizace ocenění v nejprestižnějších soutěžích zaměřených na tento specifický a náročný obor. Mezi oceněnými reklamními nosiči tak jsou například zakázky od značek jako jsou: Bonduelle, Pampers, Lay’s, Pepsi, Amundsen, Captain Morgan, Targa Florio od Kofoly, nebo méně známá značka Unileveru Seventh Generation.



„Nejvíce si určitě vážíme úspěchu v soutěži POPAI, kde jsme získali cenu dva roky po sobě, a to za nejlepší shop–in–shop v kategorii Potraviny pro Magnum Ruby, v kategorii Nealkoholické nápoje pro vodu Kláštorná a o rok později v kategorii Drogérie, kosmetika pro shop-in-shop Fa,“ vyjmenovává Juraj Molnár, art director českého týmu.

Shop–in–shop je královská disciplína, aby v obchodě vynikl, je potřeba mít skutečně ohromné konstrukční a materiálové znalosti, jedině tak může designér vymyslet výjimečný a nepřehlédnutelný koncept, který následně půjde v produkci realizovat a zákazníky v obchodě aktivuje k nákupu.

Vždy je dobré u POS Media zjistit, co všechno je vlastně možné

Zajímavě a netradičně lze ale pojmout i menší nosiče, vždy je ale vše závislé na kvalitním kreativním oddělení, kterým agentura POS Media rozhodně disponuje. Uvidíme, čím nás do budoucna překvapí a nad jakými nápady v našich obchodech užasneme.