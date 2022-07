Letošní globální ceny Shop! Design Awards jsou rozdány, naši porotci z nich vybrali své favority.

V aktuální galerii najdete to nejlepší ze světového retailového designu. Do soutěže mohly být přihlášeny všechny projekty, které byly realizovány od ledna 2020 do června 2021. To znamená, že musely být v té době jako nové otevřeny, musela proběhnout jejich rekonstrukce či právě v té době běžela určitá kampaň nebo brandová aktivace na prodejní ploše. Z celkem 38 oceněných prodejen jsme pro vás do galerie vybrali šest reprezentujících rychloobrátku a spotřební zboží napříč hodnocenými kategoriemi, jako jsou: využití technologie, malá i velká specializovaná prodejna a konvenience prodejna. Naše porotkyně pak tento výběr obodovali, níže zveřejňujeme žebříček prodejen podle získaného hodnocení.

1. Buff City Soap

Dallaská společnost Buff City Soap vyrábějící mýdla „na míru“ se ještě v průběhu pandemie spojila s architektonickou a designerskou firmou CallisonRTKL a společně vytvořily zcela nový design, který je škálovatelný pro různá prodejní místa a lokality a současně umožňuje sezonní změny. Veselé, hravé a interaktivní prvky zasáhnou širokou cílovou skupinu, která si chce vytvořit mýdlo na ruce i na praní. Na Shop! Design Awards koncept získal stříbro v kategorii Specializované prodejny.

2. Twinings

Nejstarší čajovou prodejnou na světě je londýnský obchod, který otevřel v roce 1706 Thomas Twining. Studio Dalziel & Pow se loni pustilo do odvážné inovace prostoru a výsledek stojí za to. Na Shop! Design Awards vybojoval zlato v kategorii Specializovaná prodejna.

3. AT&T

Prodejny AT&T v Dallasu, Chicagu a San Francisku slavily uvedení filmu Wonder Woman 1984. Totální přeměnu obchodů na „chrám“ pro fanoušky WW provedlo studio Twenty Four 7. Na Shop! Design Awards tento koncept získal speciální ocenění za využití technologií.

4. Mapco

Studio Chute Gerdeman a její návrh prodejen u čerpací stanice pro Mapco v Alabamě firmě pomohl získat zlato v kategorii „Conveniece store“.

5. M&M’s

Stříbro v kategorii Specializovaná prodejna nad dva tisíce metrů čtverečních získal obchod v Minneapolis ikonické značky cukrovinek M&M’s díky designu od Landor & Fitch.

6. Hatch

Zlato si odnesla přestavba restaurace na prodejnu pro kuřáky marihuany Hatch v Illinois od studia DMAC Architecture.

Annette Schulze

„Všechny realizace jsou naprosto skvělé. Mnou vybrané realizace ale mají společné jmenovatele — a to je nápad, inovace a styl. Také v sobě nesou jistou nadčasovost, která je ve světě reklamy prvkem, za který by se mělo platit zlatem. Zajišťuje, že se zákazníci budou v prodejně cítit příjemně a uvolněně, a budou na místě chtít strávit více času, což je kýženým výsledkem. V případě promo partnerství AT&T a filmu WW1984 jsou to efekty docílené světelnými plochami a LCD displeji — skoro jako jiný svět. Pokud se jedná o design prodejny M&M’s v Mall of America, je to možná trochu subjektivní pohled, který je ovlivněn láskou k produktu, ale nápaditost, která se odrazila v designu budovy, nelze popřít. A u prodejny Buff City Soap je to jednoznačně barevné ladění. Všechny realizace si jednoznačně své ocenění v Shop! Design Award zasloužily oprávněně!“

Linda Petrová

„Posuzovat design obchodu bez hlubší znalosti koncepce a hodnot dané značky je vždy hodně subjektivní. Právě z nich by se mělo u navrhování vycházet a v prodejně je zhmotnit. Obecně vzato je špičkový obchod vyváženou kombinací přehledného a dobře navigovaného prezentačního prostoru s místem, kde si zákazníci užijí něco navíc, aniž by se museli mačkat. Když navíc nepracuje s principem „udělejte to jako konkurence/Apple“ nebo „prostě tam dejte regály a nad to poster/digi nosič“, je pro mne po retailové stránce tím pravým. Trendy se navíc mění, následovník ikonického londýnského M&Ms už podle mě tolik neoslňuje. Naopak dokonalý je Buff City Soap, kde vidíme právě ono kouzelné zapojení zákaznického zážitku. Zdařile praktické je Mapco s výbornou nativní navigací nebo Twinings, kde skvěle skloubili edukaci s nákupem. Je fajn vidět, že to opravdu jde.“

Lenka Gajzurová

„Ve všech případech sledujeme naprosto prémiové a precizní zpracování. Současně je vidět, že architekti vymýšleli každý detail. Naprosto geniální je proměna prostoru AT&T a Buff City Soap. U AT&T náhle máte pocit, že se jedná o zcela jiný prostor. Najednou nejdete jen do prodejny — ale do výstavní síně nebo moderního muzea. Vztah ke značce tak jednoznačně posílí a investice se vyplatí. Podobným způsobem uvažuje i mýdlárna Buff City Soap, která ví, že její zákazníci milují vůně, a tak si je mohou zkoušet a míchat a součástí obchodu je tedy i dílna. Opět se tak k tradiční prodejní ploše přidává další funkce. V obou případech nejde o „hard sell“, ale o budování vztahu, o vyvolání pozitivní emoce, a to je způsob, který může zákazníky motivovat, aby se zvedli od svých displejů a opět vyrazili do opravdového světa.“

Zapomeňte na minulost



Lenka Gajzurová, POS Media



Maloobchodní prodejny dlouhá desetiletí fungovaly velmi stabilně a bez drastických změn. Rozvoj se týkal zejména nákupních center, která zákazníkovi nabídla velké množství retailerů na relativně úzkém prostoru. V roce 2022 je vše jinak, změna akceleruje a je třeba najít novou cestu.



S tím, jak dospívají mileniálové, nebo chcete­‑li generace Z, kteří již nezažili dobu před­‑internetovou, začíná hrát maloobchod v podobě rigidní kamenné prodejny druhé housle. Srovnání konkurence lze provést několika rychlými kliknutími v pohodlí obývacího pokoje a čas šetří spíše kurýři a všudypřítomné XY–Boxy než „vycházka“ po nákupním centru. Samozřejmě, situace je jiná ve velkoměstech a na venkově. Ale všem je jasné, že změna nastane postupně všude. A přední maloobchodní hráči si to po celém světě již uvědomují a hledají nejrůznější způsoby, jak dát zákazníkům důvod přijít. Zatím lze rozpoznat tři základní strategie. První zkouší COOP, jenž sází na prodejnu, která je otevřena 24/7 a nepotřebuje personál. Otevření dveří prodejny, nákup i placení probíhá díky aplikaci. Zákazník tak může pro potřebný nákup vyrazit kdykoliv.



Druhý koncept je zřejmý například u zahraničních prodejen CBD produktů. Jde vždy o špičkový design prodejny, vše působí velmi elegantně, čistě, luxusně. Možná bychom mohli říct, že tento koncept už od počátku razí například Apple. Jde o to, že zákazník zkrátka do prodejny chce fyzicky dojít, protože se mu líbí — jde o jakýsi zážitek z celkového prostředí, kdy výjimečný prostor dodává výjimečnost i samotnému nakupujícímu.



Třetí zřetelné pojetí maloobchodní plochy je v zážitku. Je to relativně prosté, prodejna disponuje vybavením, které přiláká nejen zákazníky, ale i zvědavce. Může jít o interaktivní stěnu, která změří biomechaniku vašeho běhu a doporučí optimální běžeckou obuv, nebo dílnu, kde si můžete produkt sami vyrobit.



Je jasné, že kdo pochopí tento trend jako první, získá náskok, protože si zvládne se svými zákazníky vybudovat silný vztah. A to je nakonec to nejdůležitější.

