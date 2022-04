Úspěchy klientů firmy Moris design i zahraniční ocenění její práce mluví za vše.

Přímo v prodejně se rozhodují více než tři čtvrtiny zákazníků. Nejdřív ale musí do vaší prodejny zavítat. Jak toho docílit? Ten, kdo chce zákazníky do prodejny přitáhnout i po pandemii, jim musí dát důvod. Nabídnout něco navíc. Kromě funkční prodejny se srozumitelně značenou zákaznickou cestou by měl poskytnout i zážitek. Udělat z obyčejného nákupu zábavu. A právě tyto prvky spojujeme v našich design konceptech, které nejen navrhneme, ale i vyrobíme a naistalujeme. Úspěšnost konceptů od Moris design se našim klientům potvrdila brzy po jejich uvedení do praxe.

Vyšší tržby o 27 procent díky designu

Při rebrandingu prodejen Super zoo jsme vsadili na převratné pojetí instore designu. Ten dělá z obyčejného nákupu nevšední zážitek. Jasně značená zákaznická cesta, edukační prvky či emoční grafiky usnadňují zákazníkovu orientaci v prodejně i nabízených produktech. Funkční koncept pak doplňuje zážitkový prvek — například chill out zóna s měsíčními medúzami nebo útulkový strom s informacemi o charitativních sbírkách. Úspěšnost konceptu potvrzuje kromě nadšení zákazníků i nárůst meziročních tržeb o 27 procent.

Nová prodejna již za sedm měsíců

Potřeba jít s dobou byla hlavním důvodem redesignu poboček Sportisimo. Tady jsme se zaměřili na propojení funkčnosti prodejny s emotivními prvky. Podle návrhu jsme v našem testovacím prostoru — jediným v ČR o velikosti 100 metrů čtverečních — postavili prototypovou prodejnu. Klient si tak mohl interiér prohlédnout ještě před spuštěním výroby. Nejen, že jsme zkombinovali emoce a informace do unikátního konceptu pro tento řetězec. Od prázdného papíru k realizaci prodejny jsme došli již za neuvěřitelných sedm měsíců.

Velký showroom i útulná prodejna v jednom

V prodejně Démos se nám podařilo propojit specifické potřeby zákazníků B2B i B2C v unikátní zákaznické cestě. Vizuálně čisté prostředí doplněné unifikovanými panely dají vyniknout nabízeným produktům různých barev a velikostí. Zákazník se v nabídce snadno zorientuje a velkoodběratelům neuniknou žádné novinky. Z velkého nepřehledného prostoru se spoustou odlišných produktů se tak stalo inspirativní prostředí, kde se obě skupiny zákazníků cítí dobře.

Naše koncepty vyhrávají u nás i v zahraničí

O výjimečnosti našich konceptů svědčí i řada prestižních marketingových a retailových cen. V prosinci jsme na celosvětové soutěži v Paříži získali tři významné ceny POPAI Awards PARIS. Tři naše projekty byly oceněny bronzem, stříbrem a zlatem. Naším posledním úspěchem je první místo v soutěži Visa Czech Top Shop 2021, kde náš koncept pro prodejnu Super zoo na pražském Zličíně získal titul prodejna roku 2021. Ta zároveň získala i první cenu čtenářů časopisu Ekonom.

Unikátní design koncepty ale nejsou jedinou předností firmy Moris design. Klienti především oceňují naše komplexní služby. Na základě analýzy stávajícího stavu vytvoříme návrh nového designu, aby odpovídal obchodním cílům klienta. Díky naší výrobě jsme schopni i navržené prvky a vybavení sami dodat. Ještě před zahájením ostré výroby jsme schopni postavit celou prototypovou prodejnu přímo u nás ve firmě. Klient ji tak projde sám a „nekupuje zajíce v pytli“. Po vyladění funkčních a materiálních detailů naše vlastní stavební divize namontuje vybavení a zajistí budoucí servisní služby. Klient si převezme již celou prodejnu, do které stačí jen navézt zboží.

Tak jednoduché to s Moris designem je!