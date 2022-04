Mění se nákupní zvyky, je třeba měnit i systémy aktivace zákazníka. POS Media má funkční řešení. Tentokrát ho vyzkoušela značka Sanytol.

Agentura POS Media přišla již před rokem a půl s nově postaveným produktem, který reagoval na aktuální situaci, a který se stále posouvá kupředu. Říkají mu: Online to Offline. A my se nyní podíváme na konkrétní realizaci pro značku Sanytol. Již po 18 měsících je totiž zřejmé, že toto komplexní řešení je velmi efektivní a doručuje stanovené cíle. A to i v náročných podmínkách stále se měnícího trhu.

POS Media – jistota v in-storu, lídr v nových přístupech

Před více než 20 lety začínala agentura POS Media jako čistě retailová, nebo chcete-li in-store, mediální agentura. To už ale dávno není pravda, i když v rámci retailových médií patří samozřejmě k největším na trhu, tak dnes již nabízí široké portfolio služeb a produktů s jediným cílem – seznámit klienta s vašimi výrobky a aktivovat jej. Je pak čistě na vaší strategii, jaké konkrétní nástroje využijete – jestli vám budou stačit jen kreativní řešení a návrhy, nebo agentuře POS Media a jejím týmům svěříte komplexní realizaci od návrhu, přes výrobu, média, sociální sítě, hostesky, eventy, instalaci a deinstalaci, logistiku až po kvalitní merchandising.

Sanytol – známá značka, nové portfolio

Tentokrát se služby agentury rozhodla vyzkoušet značka Sanytol. A zvolila rovnou jedno z nejmodernějších řešení, které POS Media realizuje: Online to Offline. Jde o velice efektivní propojení vybraných nástrojů digitálního marketingu a možností reálného světa – obojí dohromady pak vede k finální aktivaci nakupujícího zákazníka.



V této kampani se objevily produkty známé a oblíbené značky Sanytol, která se ale současně potýká s nerovnoměrnou poptávkou po jednotlivých typech svých produktů. Z tohoto důvodu se ve světle reflektorů tentokrát neobjevily tradiční dezinfekční čističe do domácnosti nebo gely na ruce, které za poslední dva roky tak dobře známe, ale přípravky k ošetření prádla a domácího textilu.

Změnit zvyky v domácnosti je skutečná výzva

V tomto případě není zadání snadné. Hospodyňky a hospodáři mají své oblíbené přípravky a více či méně osvědčené postupy, které obvykle používají řadu let. Sanytol ale přichází s novým a vědecky potvrzeným přístupem (Sanytol je špičková vědecko-technologická firma), který ovšem z velké části boří vše zažité. A tuto skutečnost včetně všech detailů, které vědci nashromáždili je třeba předat spotřebiteli, aby o změně svých stereotypů začal vůbec uvažovat. Ono se vám to totiž nebude pozdávat, když vám někdo řekne, že 15minutový program na 30, nebo dokonce na 20 stupňů celsia stačí na kvalitní vyprání prádla. Fakta jsou důležitá, ale klíčové jsou emoce, proto se hostesky rozjely do fitness center, aby edukovaly spotřebitele o výhodách praní sportovního oblečení na nižší stupně spolu s dezinfekcí na prádlo.

Výsledky kampaně připravené na klíč

Celá kampaň běžela od 10. ledna do 15. února 2022.

Podpora produktů i kampaně na Instagramu a Facebooku – účty značky Sanytol od tohoto roku (2022) spravuje POS Media. Jedná se o důležitý faktor ovlivňující výsledky.

– účty značky Sanytol od tohoto roku (2022) spravuje POS Media. Jedná se o důležitý faktor ovlivňující výsledky. Promo akce ve velkých fitness centrech v ČR – hlavním cílem bylo poukázat na výhody péče o sportovní oblečení s produkty Sanytol a naopak upozornit na špatné stereotypy.

Součástí promoakce ve fitness centrech byly:

perfektně vyškolené a reprezentativní hostesky,

sampling – rozdávání promovaných vzorků,

– rozdávání promovaných vzorků, testing – možnost kontaktu s textiliemi ošetřenými přípravky Sanytol,

– možnost kontaktu s textiliemi ošetřenými přípravky Sanytol, edukace – hostesky disponují hlubokými produktovými znalostmi včetně schopnosti vysvětlit, jaký je technologický rozdíl v praktickém využívání běžných pracích prostředků a produktů Sanytol s důrazem na efektivitu, hygienu a úsporu,

– hostesky disponují hlubokými produktovými znalostmi včetně schopnosti vysvětlit, jaký je technologický rozdíl v praktickém využívání běžných pracích prostředků a produktů Sanytol s důrazem na efektivitu, hygienu a úsporu, soutěž o produkty propojená se sociálními médii – díky QR kódu je možné převést zákazníka na sociální média a podpořit dosah v digitální prostoru, stejně tak, jako prohloubit porozumění cílové skupině díky soutěžní otázce a vytvořit příležitost, jak vyhrát produkty a zdarma je vyzkoušet.

I když pro tuto kampaň nebylo zdaleka využito všech produktů a služeb, které POS Media v rámci řešení Online to Offline nabízí, výsledky jsou nad očekávání příznivé a klient byl více než spokojený.



Za 32 dní kampaně bylo splněno

• 33 % ročního cíle v oblasti dosahu reklamy

• 63 % ročního cíle pro nové lajky na Instagramu

• 108 % ročního cíle pro Instagram Reach

• 58 % ročního cíle pro zobrazení na Instagramu

Potřebujete další důkazy? To není problém, kontaktujte POS Media e-mailem ([email protected]) nebo telefonicky (+420 261 198 801) a více uvidíte třeba při osobním nebo onlinovém setkání.