Budou potravinové řetězce následovat hobby markety a vyřadí pyrotechniku z nabídky? MAM se ptal těch největších. Co na to říkají zákazníci, zjišťoval exkluzivní průzkum Ipsosu.

Češi vzali obchody s pyrotechnikou útokem, jsme mohli číst v závěru roku v médiích. Jde o sortiment, který nakupují čtyři z deseti krajanů, jak ukázal exkluzivní průzkum Ipsosu pro MAM, a roční tržby z totho sortimentu se pohybují někde mezi půl a miliardou korun (přesnou sumu nelze vypočítat kvůli prodeji na tržištích).

Zábavní pyrotechnika je doménou Číny, ta zásobuje světový trh zhruba z 80 procent. Vzhledem k loňským problémům v mezinárodní dopravě a dodavatelských řetězcích, a tím pádem rostoucím cenám by se tak dalo očekávat, že se nepříznivá situace projeví i na českém trhu. Prodeje zábavní pyrotechniky si ovšem mnoho obchodníků pochvalovalo, a to i těch širokosortimentních. Přece jen je to pro ně vítaná příležitost, jak na konci roku ještě o něco „zvětšit“ nákupní koš zákazníků.

Prosazování změn

Pravdou však je i to, že používání (a s tím související prodej) zábavní pyrotechniky je v médiích každoročním horkým tématem s ne příliš pozitivním vyzněním. O změnu v přístupu k tomuto druhu zábavy se snaží svou komunikací různá sdružení i organizace. Jednou z nich je například Česká společnost ornitologická (ČSO). „Je lhostejné, jestli se ohňostroj koná na Silvestra anebo v létě. Škodlivý je vždy. Role ČSO je především upozorňovat na tento problém a obecně tak apelovat na lidi, aby zábavní pyrotechniku nepoužívali. Není ale v kompetenci ornitologů z ČSO, aby se obraceli na jednotlivé prodejce pyrotechniky,“ říká za ČSO Věra Sychrová a dodává: „Těší nás, že někteří z prodejců již sami došli k rozhodnutí pyrotechniku neprodávat, například společnost Hornbach, která se na nás už před více než rokem s touto informací obrátila a uvedla, že k rozhodnutí došla na základě podnětů od zákazníků. Je to určitě příklad hodný následování.“ (další informace z ČSO níže v textu)



Hornbach zábavní pyrotechniku neprodává od roku 2020 jako součást své dlouhodobé strategie vedoucí k udržitelnosti. V sortimentu nemá pyrotechniku podle slov šéfky komunikace Kateřiny Böhmové ani Mountfield. Stejně tak řetězec Bauhaus ji vyřadil už před více než rokem. „Nad zrušením prodejů jsme uvažovali delší dobu a rok 2022 bude již třetím rokem, kdy zábavní pyrotechniku nenabízíme. Naše společnost stále více dbá na životní prostředí a udržitelnost a toto byl další ze střípků, který logicky zapadl do celkové ‚skládačky‘. Prosazení tohoto kroku tedy nebylo nijak složité,“ říká k rozhodnutí Jindřich Hovorka z marketingového oddělení Bauhausu, u něhož představoval prodej zábavní pyrotechniky jednotky milionů korun ročně.



Potravinové řetězce zatím beze změn

Širokosortimentní řetězce v tomto směru tak radikální nejsou, ačkoli se s tématem udržitelnosti a ochrany prostředí úzce spojují a viditelné jsou i jejich snahy o lepší budoucnost planety (podle odpovědí z průzkumu Ipsosu by se navíc jejich vnímání Čechy v lepším případě zlepšilo, v horším zůstalo stejné). Jedním z důvodů bude jistě podíl v tržbách, který bude v porovnání s hobby markety o kus větší. MAM oslovil většinu řetězců s cílem zjistit, jaké mají se zábavní pyrotechnikou plány. Často jsme se v redakci ale museli smířit s vyjádřením „no comment“, a to hlavně prý kvůli časové tísni.

Spíše byli pak sdílnější ti, kteří v tomto směru alespoň něco podnikají. „Možnost vyřazení pyrotechniky z portfolia nabízených non-food produktů je ve společnosti Billa diskutováno, zejména s ohledem na snahu společnosti více chránit zvířata, která jejich odpalováním trpí. Rozhodnuto v této věci nicméně není,“ uvádí Dana Bratánková, manažerka korporátní komunikace Billy.



Albert například už před několika lety zařadil do sortimentu položky se sníženými zvukovými efekty, což MAM potvrdil ředitel komunikace Jiří Mareček.



A řetězec Lidl slovy vedoucího oddělení komunikace Tomáše Mylera, se možnostmi v oblasti tiché pyrotechniky, která je ohleduplnější, aktuálně zabývá. O vyřazení tohoto sortimentu ale prý neuvažují. Což je zajímavé, protože podle hlasování, které proběhlo na LinkedIn a které spustil Bohuslav Bohuněk (více níže v textu), tipovali členové skupiny Trendy v marketingu právě řetězec Lidl (resp. skupinu Schwarz) s náskokem jako horkého kandidáta, tedy premianta, „trendsettera“, který se radikálního kroku nebude bát.



A závěr? Dnes se k vyřazení zábavní pyrotechniky z nabídky nepřiklání žádný ze širokosotimentních řetězců. Jenže to je dnes. Vzhledem k sílící společenské poptávce je možné, že řada prodejců bude třeba už za rok hovořit jinak. Záleží na tom, co bude právě v tu chvíli cennější, jestli silně sezonní výdělek či image. „I ze samotného nákupu pyrotechniky se může stát stigmatizující záležitost (asi jako nákup porno časopisu). Takže podle mě není otázka, jestli někdo, ale kdy a kdo bude první,“ říká Bohuslav Bohuněk. Mimochodem pro úplný zákaz prodeje zábavní pyrotechniky se v rámci průzkumu Ipsosu pro MAM „dnes“ vyslovila pětina dotázaných.

























LinkedIn bublina to vidí jasně



Bohuslav Bohuněk



Na LindkeIn se pohybuju asi 14 let, vytvořil jsem zde dvě obří oborové skupiny, které dohromady čítají deset tisíc členů a sám LinkedIn mě kdysi pochválil, že patřím k jednomu procentu nejvlivnějších na této síti. Nicméně na svůj historicky nejúspěšnější příspěvek jsem musel čekat až do začátku letošního roku. A přitom taková „blbost“, chtělo by se říct. Schválně — jak jste si užili Silvestra? Odpálili jste nějakou tu rachejtli, dělobuch? Nebo jste spíše někde v ústraní čekali se svým čtyřnohým přítelem, až bude po všem? Vůbec jsem nechtěl hodnotit, co je dobře a co špatně. O to se bohatě postarali na ostatních sociálních sítích jiní. Ale protože se jedna z těch mých skupiny jmenuje Trendy v marketingu, reklamě, prodeji, tak mě to vyprovokovalo k marketingovému zamyšlení a nadhození následující otázky a hlasování: „Pojďme si tipnout, který obchodní řetězec jako první přijde s iniciativou, že v rámci své společenské zodpovědnosti nebude před koncem roku prodávat zábavní pyrotechniku. Odhaduji, že v prosinci 2023 už to bude jedno z témat.“

Co se záhy strhlo, mě ohromilo. Během týdne hlasovalo bezmála 600 lidí, sešly se desítky komentářů a příspěvek vidělo skoro 30 tisíc uživatelů LinkedIn, přičemž většina toho „trafficu“ se odehrála v prvních dvou dnech. Měl jsem svého favorita, což záhy potvrdily výsledky hlasování i některé komentáře — dvě třetiny by si vsadily na duo Lidl / Kaufland ze skupiny Lidl & Schwarz, a to jsem přesvědčen, že ve skutečnosti by většina ještě na první místo dala Lidl (viz graf na této straně dole). Na LinkedIn se pohybují převážně vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaní lidé, takže v rámci této skupiny se jedná o silně vypovídající výsledek, od koho by zákazníci takový krok očekávali. A je vlastně jedno, jestli se tak stane nebo ne, protože výsledky můžeme také interpretovat ve smyslu, koho lidé vnímají jako „trendsettera“. A ten odstup ostatních tradičních širokosortimentních řetězců je opravdu veliký. Každopádně podle obrovské reakce nejen pod zmíněným příspěvkem je rovněž zřejmé, že k otázce pyrotechniky budou muset obchodní řetězce dříve nebo později nějaké stanovisku zaujmout. Podobně, jako tak nyní činí u vajec z klecových chovů, palmového oleje nebo fair trade kávy či čokolády.



Autor je bývalý novinář, v minulosti působil také v Marketing & Media, nyní se stará o komunikaci Scia a je správcem LinkedIn skupiny Trendy v marketingu.

Vidím zřetelně posun k lepšímu



Věra Sychrová, Česká společnost ornitologická



Je vidět, že vedení měst a obcí si problematiku ohňostrojů uvědomuje. Především si to ale uvědomují občané, kteří sami vznášejí požadavky na zrušení ohňostrojů a upozorňují na jejich negativní vliv. A to je, myslím, ta správná cesta. Pokud se lidem v jejich městě nelíbí pořádání ohňostroje a mají k němu výhrady, určitě by to měli s vedením své obce řešit. Stejně to platí i v případě prodejců a zákazníků. Pokud se zákazníkům nelíbí, že jejich oblíbený obchod prodává zábavní pyrotechniku, měli by se ozvat. A pokud jim k tomu poslouží odborné argumenty od České společnosti ornitologické (ČSO), je to jenom dobře.

Je potěšitelné, že i některá další města ruší novoroční ohňostroje či je v různé míře omezují prostřednictvím obecně závazných vyhlášek a nahrazují je jinou zábavou (např. Brno, České Budějovice, Česká Lípa, Hodonín, Mikulov, Pardubice).

Ohledně cílů v tomto směru: Vzhledem ke zjevnému negativnímu vlivu ohňostrojů na ptáky by bylo vhodné systematické omezování ohňostrojů a zábavní pyrotechniky na celostátní úrovni. Jedním z prvních kroků může být například úplný zákaz pyrotechniky, která má zvukový efekt. Následovat mohou opatření směřující k omezení pyrotechniky a ohňostrojů – například omezení doby prodeje, vymezení úzkého období možného použití nebo náhrada méně rušivými alternativami (např. videomapping).