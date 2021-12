To, že se spotřebitelé a jejich preference mění, je vidět také na designu bankovních poboček.

Virgin Money: otevřít se komunitám

Manchester, Velká Británie

Virgin Money absolvovala velkolepý rebranding, jehož náklady včetně komunikace z dílny Lowe and Partners překročily 60 milionů liber. Součástí této změny je také kompletně nový design 73 poboček. Ty mají reflektovat radikálně se měnící chování spotřebitelů. Banka oslovila designové studio I­‑AM, aby navrhlo první generaci nových prodejních míst pro hlavní nákupní třídy. Studio navrhlo formát vycházející ze strategie maximálního zaměření se na zákazníka. Zahrnuje „rodinu“ konceptů přizpůsobitelných potřebám místních komunit. Jednou ze základních změn v designu je větší otevřenost vůči zákazníkům, ale i těm, kdo zákazníky nejsou. Pobočky například poskytují podnikatelům zázemí pro spolupráci a tvorbu v coworkingovém prostoru. Mohou se zde konat různá setkání, eventy, semináře, panelové diskuze, ale i setkání místních komunit.

Lucie Michajlov

Pojetí prostoru na mne působí velice přátelsky a mladistvě. Líbí se mi sezení na schodech, které osloví zejména mladší generaci a působí cool. Prostory ve mně evokují prostředí určené k odpočinku a relaxu, teplé barvy, které se linou celým konceptem, navozují pocit útulna. Dobře zvolené je i světlé přírodní dřevo a velké množství živých rostlin. Celkově je tento design velmi útulný a vybízí k posezení.

Linda Petrová

Lokalizované koncepty fungují i v bankovnictví. Pokud je banka součástí čtvrti a nese v sobě její DNA, zapadne a stane se součástí komunity. Zde je vidět vynikající práce s designem a lokalitou, která logicky vzniká na základě pečlivé přípravy. Digitální komunikační prvky perfektně vyvažují ambientní dekorace. Účelné a na svém místě,

fit­‑to­‑retail kreativita. Dokonalé.

Lenka Gajzurová

Je vidět, že fyzické pobočky pomalu ztrácejí smysl. Vše se odehrává v digitálním prostoru — kdykoliv, kdekoliv a pomocí i toho nejobyčejnějšího tabletu. Banky jsou skvělým příkladem. Virgin Money vsadilo na kafe! Funguje vždy a všude na světě. Součástí je „otevřený“ prostor, kde si můžete dělat, co chcete. Chytré. Půjdete si do Virgin Money sednout na kafe a vyřídit pár mailů? Já myslím, že ano.

ING La Vie: za hranice korporátumunitám

Utrecht, Nizozemsko

Už žádné šedé přepážky, studená káva nebo vlažné přijetí. ING reaguje na digitální revoluci bankovního sektoru tím, že klientům nabízí vřelou pohostinnost a prostor pro práci. Stejně jako v případě Virgin Money, realizovala ING nejprve průzkum, aby zjistila, jak by klienti nejraději přistupovali k „bance budoucnosti“ a co by jim pomohlo v lepší zkušenosti, a to z hlediska služeb i estetiky. Výsledek vypadá spíše jako kavárna. V rámci konceptu ING La Vie v Utrechtu jsou klasické přepážky zakázané. Zákazníci mohou jen tak posedět v kavárně, vyřídit si věci v samoobslužných kioscích nebo využít pomoc personálu. Prostor určených pro konzultace je zde několik, od otevřených po čistě soukromé. Korporátní barvou ING je oranžová, než ale lpět na tomto výrazném symbolu korporátní identity, rozhodla se banka, že z oranžové udělá spíše drobný akcent, který doplní celou paletu.

Lucie Michajlov

Velmi moderní a vzdušné pojetí prostoru, s originálně řešenými kójemi pro zachování soukromí. Koncept je zaměřen na celé spektrum návštěvníků — od mladých lidí přes rodiny s dětmi až po byznysmany. Je zde kladen důraz na detaily jako podsvícení podia, světlené brandy v rámech či designové osvětlení. Líbí se mi nenásilné zapojení barev doplňků, kterých se zde potkává celá barevná škála.

Linda Petrová

Prostředí kalvinisticky skromné, kvalitně zpracované oddělení veřejného a intimního sektoru. A nezbytná kavárna. Také upozadění agresivní firemní barvy konceptu pomohlo. Jen trochu chybí dotažení komunikace a její provázání na obslužnost. Nevidím větší poselství, jen kvalitní práci architekta. Přitom retail je komunikačním prostředkem značky.

Lenka Gajzurová

Kde se nejčastěji setkáváte s přáteli? V kavárně. Tak si udělejme svoji kavárnu a setkávejme se v ní s klienty. Přátelské prostředí je na světě a funguje to. Proč také ne. Příjemný čistý prostor, který dává pocit bezpečí. U ING je vidět, že se stále soustředí na byznys, a tak je zde dostatek možností, jak získat soukromí pro jednání. I když prim stále hraje pohodlný sdílený prostor s kávou.

Halifax: jako doma

Londýn, Velká Británie

Kensington High Street je od loňského roku domovem nové pobočky banky Halifax. Dvanáct set metrů čtverečních je otevřeno i těm, kdo nepatří mezi klienty banky, a zavítat sem můžete každý den v roce kromě Štědrého dne. Podobu nové pobočky navrhlo designerské studio Honest Brand. Rozkládá se na třech podlažích a září barvami. Koncept Home, který se stejně jako další dva projekty zmíněné v tomto tématu snaží „lapit“ měnícího se zákazníka a současně jej obklopit pohodlím domova, pracuje s několika zónami: pro cestování, dětské úspory, majetek atd. Hlavním prvkem přízemí je „Home Hub“, interaktivní digitální zóna, která nabízí pomoc při nákupu bydlení. V horních patrech pak nechybí otevřené i privátní prostory pro jednání a samozřejmě kavárna, která slouží také jako místo setkávání, networkingu a seminářů.

Lucie Michajlov

*****

Banka budoucnosti. To je to první, co mne napadlo při pohledu na tento design. Tematické rozdělení sekcí, výrazné barvy, moderní materiály, osvětlení, zapojení digitalizace a interaktivních prvků, to vše dohromady působí velmi nadčasově a stylově. I když je každá sekce designově jiná, přesto koncept působí uceleně. Zařízení je promyšlené a stylové.

Linda Petrová

*****

Není asi překvapením, že tento koncept vznikl v „hlavním městě peněz“. Naprosto skvělé nastavení nákupních misí, tedy důvodů, proč má klient vůbec potřebu vstoupit. Fantastické je propojení prostoru a komunikace. Není to jen o pěkné židli, ale také o tom, co na ní chceme dělat a zažít. A to tady zvládli ukázat skvěle, od nejmenších po dospělé.

Lenka Gajzurová

Trochu to působí jako ve školce, ale proč ne? Nevím, jestli se to hodí k tvrdému bankovnímu sektoru, kde vše ovládají čísla a desetinné čárky, ale možná, že právě to je ta „finta“. Z přísných bankéřů se stávají hodné paní učitelky. Až půjdete kolem, nakouknete a ani si nevšimnete, že jste právě podepsali hypotéku. Pozornost totiž uchvátí hravé prostředí a lahodná káva.

Peníze jsou komodita, finance věc odborníků



Linda Petrová, Wellen



Podle výzkumů pro Českou spořitelnu jsou Češi méně finančně vzdělaní než třeba Maďaři nebo Slovinci. Finanční gramotnost se jako vyučovací předmět dostala do školních osnov poměrně nedávno, což vysvětluje tisíce lidí, kteří se točí v bludném kruhu jen těžko splatitelných půjček. V takové situaci na sebe společensky uvědomělé banky berou vzdělávací roli, ukazují cestu, jak žít finančně zdravý život, kdy vás jen tak něco nepoloží. Moderní koncepty jejich poboček nejsou jen kavárna. Vše je nastaveno tak, aby se klient nebál vstoupit a cítil se příjemně, tým je připraven být partnerem. To je lákavé nejen pro ty starší, ale i pro mladší klientelu, která banku nosí v kapse a ovládá otiskem prstu.

Klíčem je proto omnichannel přístup, tedy propojení obou světů, které se navzájem doplňují. Peníze jsou produkt, finance odbornost. A také důvod, proč provozovat v digitální době kamenné pobočky. Lokalita, design, obslužný model, komunikace a dekorace, to je výčet toho, co je potřeba pro úspěšný koncept.

Sebehezčí nábytek nenahradí srozumitelnost a transparentnost. Peníze za designový lustr lze lépe investovat do kvalitního zobrazování obsahu nebo obslužných nástrojů. Komunikace by měla být nastavena pro retail tak, aby pomohla klientům popsat jejich situaci a nabídnout řešení.

Asi všichni víme, že v každé bance nabízejí půjčku nebo hypotéku. Ale jen malá část klientů tuší, že služeb je o mnoho více a že odborníci dokáží poradit v jakékoli finanční situaci. Že není potřeba se ostýchat, stačí si domluvit schůzku, a to, co vypadá jako problém, se zde dá snadno vyřešit. To by každá seriózní banka měla říkat už od své výlohy a ideálně navázat i uvnitř. Je to poctivější a transparentnější, než plakáty fotobankově šťastných lidí před zataženými žaluziemi. Pozvat dovnitř, jako to vidíme u zahraničních konceptů, kterým tak nadšeně tleskáme.