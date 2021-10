Menší convenience prodejny se mění. Plní se emocemi i novými technologiemi.

Aktuálně místa prodeje hodnotí:

Aldi Corner Shop

Sydney, Austrálie

Letos v červenci otevřel německý řetězec Aldi svůj Aldi Corner Shop ve čtvrti North Sydney. Je to prodejna o polovinu menší, než jsou běžné markety Aldi přesahující tisíc čtverečních metrů. Jeho hlavní nabídku tvoří čerstvá produkce a potraviny s širokou škálou hotových a „to go“ jídel. Je tu také stojan na výrobu vlastního pomerančového džusu nebo kavárna hned u vchodu. Design navrhlo studio Landini Associates a stejně tak přišlo s nápadem do tvorby zapojit místní umělce. Tato konkrétní prodejna, vyzdobená ilustrátorem a malířem muralů Joelem Moorem (Mulga) je první z řady nového „sousedského“ konceptu, který Landini pro Aldi chystá. Mezi použitými materiály, které tvoří pozadí pro umělecké dílo, jsou cihly, bílé obklady, cementové tvárnice, terrazzo, kraftový papír, černá ocel, pozinkované pletivo, dřevěné palety, dubové a ořechové dřevo.

Anna Brůžková

**

Tato australská prodejna potravin jde svým designem velmi moderním směrem. Můžeme tam vidět přiznané cihlové zdi, tvárnice, a to vše v kombinaci se dřevem a kovem. Osobně mám tento styl velmi ráda. V tomto případě je však unikátní barevnými obrazci a nápisy, které to vše rozbíjejí a dělají odlišným. Je zde možnost samoobslužných pokladen či automat na vlastní výrobu čerstvého džusu. Realizace je zdařilá, ale řadila bych ji do takového standardu v dnešní době.

Linda Petrová

*****

Lokalizovaný koncept v praxi, tedy hezky po sousedsku. Zapojení umělců nebo dodavatelů z komunity už delší dobu aplikuje třeba Starbucks, v klasických potravinách je to hodně inovativní trend. Tohle místo si říká o to, aby bylo milováno, funguje vizuálně i emočně. Pokud se tam, kde žiji, cítím jako doma také v obchodě, kam denně chodím, vzniká silná vazba. Potvrzeno také Wellen výzkumem.

Lenka Gajzurová

***

Díky technologiím se vše de-globalizuje. Gigantické prodejny, kde s nákupním vozíkem najezdíme desítky kilometrů, nás již nefascinují. Chceme rychlý, cílený a kvalitní servis. Aldi tento tlak cítí a novým konceptem, se snaží reagovat. Využívá atributy, které jsou z pohledu velké firmy trendy, ale doba se rychle mění. Palety a umělci jsou pryč. Uvidíme, jestli tento přístup bude stačit.

Choice



Denver, USA



Prodejna s názvem Choice byla v Denveru otevřena letos v dubnu, má rozlohu asi 450 metrů čtverečních a zaplatíte v ní zcela bezkontaktně, jen tím, že máte v telefonu aplikaci a projdete turniketem. Prodejna totiž umožňuje takzvané frictionless nakupování. Celý proces probíhá tak, že při vstupu si zákazník naskenuje kód z aplikace, vybere si, co se mu líbí a na co má chuť a z prodejny zase odejde, účet obdrží přímo do telefonu ve chvíli, kdy obchod opouští. „Ve spojení s naší domácí kuchyní, vlastní doručovací službou do 45 minut na elektrokolech a možností ‚click and collect‘ nabízíme širokou možnost výběru, jakým způsobem lidé nakoupí,“ říká zakladatel Choice, Mike Fogarty, který spolupracuje také s místními a biofarmáři, stejně jako s inovativními dodavateli hydroponní produkce. Technologii počítačového vidění podporovanou AI dodala firma Aifi.

Anna Brůžková

*****

Nakupování v Choices není až tak originální svým prostředím, ale spíše „způsobem“. Unikátní bezkontaktní placení nákupu, kdy stačí mít jen aplikaci, vejít do obchodu a zase z něj skrze turniket projít ven, je dle mého hudba blízké budoucnosti. Prodejna nabízí nejen potraviny, ale také fresh bistro, což přesně zejména střední generace ocení.

Linda Petrová

*****

Bezkontaktní nakupování sice není od spuštění Amazon Go nic nového, zde je ale součástí promyšleného omnichannelu: zákazníci si mohou zvolit, jakou cestou se jídlo dostane na jejich stůl. S bonusem lokalizované produkce, což se propsalo i do příjemného, přehledného designu prodejny. Přes jednoduchý layout nezapomínají zákazníka navigovat a edukovat o dalších možnostech.

Lenka Gajzurová

*****

Je vám 40 a víc? Pak vám asi stojí vlasy hrůzou — oni vidí a analyzují každý můj krok, každý můj pohyb a celé to řídí ta umělá inteligence. Hrozné! Má to ale i výhody a ty nelze v dnešním světě přehlížet. Sběr přesných dat umožní prodejci optimalizovat sklad. Nabídne vám vždy čerstvé produkty a současně omezí plýtvání. Navíc ušetříte čas. Takhle může vypadat budoucnost.

Żappka



Poznaň, Polsko



Żabka Polska provozuje u našich sousedů největší řetězec convenience prodejen. Letos v červnu se společnost rozhodla otevřít v Poznani první plně autonomní bezhotovostní prodejnu Żappka. Obchod je otevřen non­‑stop a na necelých dvaceti metrech čtverečních nabízí 300 produktů z kategorie hotových jídel, cukrovinek, snacků a nealkoholických nebo teplých nápojů. Koncept přezdívaný „nano­‑store“ bude společnost umisťovat do lokalit, kde by se otevření regulérní prodejny nevyplatilo nebo není možné. Stejně jako prodejna Choice, je i tato zařízena technologií využívající AI od firmy Aifi. Integrovala novou platformu do již existující aplikace Żappka. Po naskenování telefonu u vstupu kamery pomocí počítačového vidění sledují produkty, které si zákazník vybírá a odnáší, platba je automaticky stržena. Technologie rovněž upozorňuje na stavy zásob v prodejně a podobně.

Anna Brůžková

****

Maličká polská prodejna Żappka je umístěna tam, kde mnoho lidí ocení 24/7 provoz, ale není jich tolik, aby se zde uživilo něco velkého. Takových míst je mnoho, a právě proto přišla Żappka s konceptem, který je pro firmu udržitelný. Kompletně „samoobslužná“ prodejna. Svým vzhledem provozovna připomíná spíše lékárnu, zejména díky výraznému zelenému svícení.

Linda Petrová

****

Data driven retail už nemusí být výsadou technologických velmocí v Asii, ale funguje také u sousedů na severu. Spojení online aplikace a kamenné (zde spíš plechové) prodejny vytváří přirozenou symbiózu. Celé řešení je navíc v podstatě pop-up a umožnuje velmi flexibilní rozšíření prodejní sítě. Chtělo by to ještě dotáhnout funkcionalitu komunikačních prvků a bylo by to super.

Lenka Gajzurová

*****

Je to něco jako výdejní automat. Jen nemusíte lomcovat těžkým zařízením, aby zvolený produkt, který se zasekl o sklo, vypadl. Otevřeno 24/7, není potřeba personál, jen služba na doplňování zboží a úklid. Prodejna sleduje nejen zákazníky, ale eviduje i stav zboží a sama si ho objedná online. Vše je rychlé, snadné a automatizované. Takhle může za 10—20 let vypadat většina retailových obchodů.

Bez potravin se neobejdeme

Linda Petrová, Wellen



Nejen jídlem živ je člověk, ovšem bez něj fungovat nemůžeme. Změny ale zasáhly i toto základní odvětví. Zákazník totiž také zde volí, v jakém kanálu chce nakupovat, jakou míru zážitku a pohodlí požaduje. Retail, ať už tradiční nebo online, je totiž právě tím místem, kde se reálně tvoří NPS (doporučení značky ostatním). Online nákup potravin se i po pandemii ustálil na zhruba 20 procentech z celkového objemu internetových nákupů. Omnichannel, ještě před pár lety „módní buzzword“, se najednou stal realitou. O to více se musí kamenné prodejny snažit, aby si zákazníky udržely.



A i když v souvislosti s rostoucí inflací a plíživou vlnou zdražování, zejména pečiva a mléčných výrobků, je pro mnoho spotřebitelů důležitá cena, nabízí se prostor pro jiný pohled na FMCG retail. Prodejny potravin, jako jediný záchytný bod v nejisté době uzavírání a omezování, začaly plnit i mnoho dalších rolí, nabízejí třeba vyzvednutí zásilek z e-shopů nebo služby úložných boxů. Právě proto je důležité, jak v lokalitě vystupují a komunikují. Nejde jen o zboží a prodejní layout.



Velké řetězce upravují své prodejny jako „tržiště“, pracují se sémiotikou a snaží se vytvářet design postavený na tradičních vzorech nakupování. Lze ovšem jít ještě dál. Jeden z průzkumů Wellenu sledoval, jak se lidé v různých lokalitách dívají na prostředí prodejen potravin právě ve spojení s místem, kde se nacházejí. A to také z pohledu mikro-lokáních produktů a angažovanosti retailera v lokalitě. Mikro-lokalizovanému přístupu dává přednost nadpoloviční většina spotřebitelů. Čísla se ale logicky liší kraj od kraje. Vyšší jsou tam, kde lidé mají k místu hlubší vztah. Moravský rekordman Brno silněji preferuje místní symboly a design prodejen, v českých zemích nadprůměrné Děčínsko klade důraz na mikro-lokálně koncipovanou komunikaci. Tendence pracovat v prostředí prodejen s těmito atributy nachází své uplatnění. Dává to smysl, jídlo je totiž pevně spojeno s domovem, dětstvím, tradičními hodnotami a pocitem bezpečí. Cítit se v obchodě s potravinami „jako doma“ je prostě přirozené.