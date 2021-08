Uplynulé období bylo pro retail jízdou na horské dráze. Dočasné projekty mohly hodně zachránit.

That: eklektický, udržitelný a nízkorozpočtový

Spojené arabské emiráty

Plnohodnotný vstup značky That, která má zastřešovat síť konceptových prodejen, na trh překazila pandemie. Pro vytvoření povědomí o tomto novém „concept storu“ a aby se vyhnuli finančním ztrátám, se majitelé rozhodli vsadit na pop-up prodejnu. S názvem „Something Like That“ ji otevřeli v Dubaji přímo v Mall of the Emirates. Designeři se ve strohém prostoru rozhodli pro dramatické rekvizity a detaily. Volba zařízení a materiálů byla podmíněna udržitelností a nízkým rozpočtem (hodně se recyklovalo) a také tomu, aby bylo možné prostor každý týden trochu měnit a přizpůsobit například nové výstavě. Tvůrci se v některých místech přiznávají i ke svým křenům a využívají prvky z arabské kultury, jako například zdobené okenice. That má být podle slov majitelů koláží módy, krásy a kreativity, směsicí mezinárodních a domácích značek, spojovat díla zavedených i právě vycházejících tvůrců.

Anna Brůžková

Tato pop­‑up prodejna jde ruku v ruce s módním industriálním stylem. Já osobně mu fandím a je to cesta, jak vytvořit něco originálního s velmi omezeným rozpočtem. Ač to na první pohled může působit chaoticky, designéři si dali velmi záležet a byli nápadití. Například plynové bomby jako podstava pod stoly, gigantické ramínko na zdi a mnoho jiných kousků, je to super. zážitek. Materiálově je to také velmi rozmanité.

Linda Petrová

V jednoduchosti je krása. Namísto otrockého kopírování klíčového vizuálu zde vlastnosti produktu doslova vystupují do prostoru, působivé je propojení do logické podlahovky. Celek je opravdu nepřehédnutelný a přitom zcela srozumitelný. I volba tohoto odstínu modré zvýrazňuje nevinnost. Jen to logo až u země a v rohu je zbytečné a vlastně i navíc.

Lenka Gajzurová

Na Dubaj asi odvážný přístup, ale v Evropě tyto realizace nejsou ojedinělé. Jde o praktické a levné řešení — zákazník najde, co hledá. Z ničeho vznikne něco. Těmito koncepty můžete chtít odhalit podstatu, v tomto případě módu a umění, a vše ostatní záměrně degradujete. Možná také ale jen využíváte hype, který tento styl zažívá. Za mě jsou obroušené palety již za zenitem, ale tady není Dubaj.

Pangaia: prodejna kreslená duhou

Velká Británie

Společnost Pangaia se zabývá výrobou oblečení a rovněž vývojem udržitelných materiálů. Myšlenku svého podnikání „schovala“ i do svého názvu: Pan = vše, všeobjímající, všezahrnující; Gaia = matka Země. Společnost se kromě sociálních projektů finančně i aktivně podílí na ochraně divoké přírody, přírodních zdrojů, pralesů a oceánů. S tím spojila i svůj první pop-up v nákupní galerii Selfridges v Londýně. Prodejna je založena na číslu sedm: heptagonální prostor osvětlený sedmi barvami duhy. V čistě bílém prostoru je umožněno jen světlu prostřednictvím skla a barevné kolekci vykreslit barvy, jako by příchozí stáli v krystalu. Větší prostor přestavuje skleníky symbolizující růst, menší místnost uvnitř s rotujícím světelným sloupem pak evokuje chrám spojení přírody a vědy, meditativní reflexi. Veškeré použité materiály jsou recyklované a recyklovatelné, nátěry jsou bez těkavých organických látek. Všechny komponenty se rovněž dají rozložit, aby mohly být postaveny jinde.

Anna Brůžková

Prodejna s oblečením Pangaia ve mě budí rozporuplné pocity. Velmi se mi líbí filozofie a symbolika, kterou má tento pop­‑up store. Prosklené prostory v bílé barvě s barevným oblečením jsou velmi příjemné, na druhou stranu místnosti s baňkami a zelení evokují lékárenské či nemocniční prostředí, ale to byl nejspíš účel. Velké plus je také v tom, že je vše kompletně z eko materiálů, a to je někdy velmi těžké zrealizovat.

Linda Petrová

Kouzelná země, kterou bychom chtěli hned navštívit, kdyby nebyla až tam za tou duhou. Dokonalá práce s barvami v rámci jednoduchého sedmičkovo­‑duhového konceptu. Asi nebude náhoda, že ji hostí Selfridges, proslulý až uměleckou úrovní výloh, spoluprací s věhlasnými designéry a obecně schopností nastavovat trendy v retailu. Dotažené, úžasně vizuální a kreativní.

Lenka Gajzurová

Tohle není pop­‑up store, tohle je filozofie. Jde o vytyčení cesty, které věříte a tuto svou víru a přesvědčení komunikujete dále. A protože víte, že kde vzniká tlak, vzniká i protitlak, máte celý koncept velmi měkký, jemný, přívětivý a žádný tlak se neobjeví. Tady velmi náročná témata pochopíte tak přirozeně, že vás nenapadne nejmenší pochybnost. Takhle mohutný přesah se jen tak nevidí. Skvělé.

Pop Art supermarket: za co vlastně utrácíme?

Velká Británie

Značka ginu Bombay Sapphire z portfolia Bacardi, Muzeum designu v Londýně a 10 umělců společně vytvořili úžasný obchodní prostor. Otevřený byl pouze pět dubnových dní, ale zaznamenal obrovský úspěch. Instalaci vedla umělkyně Camille Walala, jejíž estetice celkový vzhled podléhá, přičemž dominantní barvou je zde modrá, stejně jako u zmíněného ginu. V regálech prodejny jsou k dostání základní věci, jako je rýže, káva, čas, fazole, toaletní papír a samozřejmě Bombay Sapphire. To vše je však zabaleno v designu. Obaly totiž vytvořili například ilustrátorka Joey Yu, grafický designer Kentaro Okawara, keramička Amy Worrall, multidisciplinární umělkyně Michaela Yearwood-Dan nebo ilustrátorka Charlotte Edey. Veškeré zboží si mohli zákazníci koupit fyzicky, či objednat v e-shopu a výtěžek šel bezezbytku na fond začínajících umělců, který muzeum založilo v důsledku pandemie. Náklady nesl Bombay Sapphire a umělcům byl vyplacen honorář. Prodejnu fyzicky navštívilo téměř tři tisíce lidí (23 tisíc pak online). Celkové tržby dosáhly 105 tisíc liber, veškeré základní zboží bylo vyprodáno během osmi hodin. Projekt dosáhl 84 milionů impresí a celkový „reach“ byl 31,8 milionu.

Anna Brůžková

Tento retro kousek je bomba. Zpracování opravdu skvělé, až by člověk nevěřil, že to nejsou jen vizualizace. Prostor člověka přenese někam do arkádových dob, kdy tento styl byl naprostým hitem. Materiálově super zpracované, vše je také praktické, s dostatečným místem na zboží a přehledně uspořádáno, což ulehčí nakupování. Pevně věřím, že tento store ještě sklidí svůj úspěch.

Linda Petrová

Umělce většinou inspiroval spíš absint, ale tahle značka ginu to má v DNA evidentně stejně. Je vidět, co chce o sobě říci, jak si chce hrát, co nabízí — gin se vlastně hodí k čemukoli. Cartoon pop art styl si s formátem pop­‑upu na půdě kulturní instituce skvěle rozumí, podporuje fantazii a dostává značku do roviny umění. Mimořádný počin s mimořádným komunikačním dosahem.

Lenka Gajzurová

Značka potvrzuje, že když potřebujete zaujmout, musí to být velké, jiné, okázalé a přitažlivé. A jak dobře chutnají koktejly s namodralým ginem, stejně tak dobře chutnal i tento míchaný drink. O tom, že nejde o výstřelek pro pár umělců přesvědčivě vypovídají čísla. Přemýšlíte o promo akci pro svou značku? Přemýšlejte takhle! A ano, bylo to drahé. Zvlášť na poměry naší vlasti, ale vyplatilo se.

Značky ve svém živlu



Linda Petrová, Wellen



Marketingové pravidlo 5P definuje atributy „product, place, price, promo, people“ ve vzájemné synergii, tedy násobení. Vynechání jen jediného vše ruší, protože, jak známo, nulou násobit nelze. A to platí také v retailu. Takže když máte zboží, ale už ne kde ho prodat, je fajn vytvořit vlastní prodejní kanál a přitom nezapadnout mezi tisíci v covidové době vzniklých e­‑shopů. To je primární účel pop­‑upů, vylepšený o to, že na vlastním hřišti není cenotvorba závislá na podmínkách multikanálového prodejce a marže se výrazně lépe řídí. Druhý cíl je stejně důležitý a v současné době stále aktuálnější. Značky mohou touto formou komunikovat, říci o sobě to podstatné. Retail stále zůstává jedním z nejdůležitějších komunikačních kanálů, nabízí totiž ideální prostor k navázání dialogu a pevného vztahu, nezbytné podmínky pro vznik zákaznického zážitku. Pop­‑up je tedy výborná forma, pokud má značka co říci, představit, ukázat. Hodí se na předvedení nových výrobků, kolekcí nebo stylu. Svou hravostí dokáže přitáhnout zákazníky a svou dočasností zvýšit pocit exkluzivity, unikátnosti — což je atraktivní zejména pro generaci Z, která skutečně miluje čekat ve čtyřhodinových frontách na obyčejné tričko své oblíbené značky. Právě originalita v našich končinách bývá využita jen sporadicky, pod pojmem pop­‑up často vystupují obyčejné unifikované kiosky na chodbách obchodních center, prodejní místo s ekonomičtějším nájmem, většinou bez nápadu. Přitom kouzlo pop­‑upů tkví v jejich rozebíratelnosti, variabilitě, recyklovaných materiálech, možnosti přesunu na jiné místo, kde mohou udělat další „pop“. Vynikající využití prostoru v turistické sezoně předvádí tradičně hravý Camper v Palma na Mallorce. Příběh Dioru dokázali designéři na pár metrech v čínském Chengdu rozehrát pomocí projekce, světel a technologií. Pop­‑up je prostě skvělý formát, ať už se zabydlí v kontejneru, originálním nebytovém prostoru nebo nevyužité jednotce obchodního centra. Značky zde mohou nejen prodávat, ale také komunikovat bez omezení a ukázat svou pravou tvář. Tak proč toho nevyužít naplno?