Rádio Frekvence 1 slaví 30 let nabídkou speciálních hostů

Značka, patřící do skupiny Active Radio, jako jedna z mála českých rozhlasových stanic meziročně roste.

Jedno z nejposlouchanějších českých soukromých rádií, Frekvence 1, slaví v říjnu kulaté jubileum. V narozeninovém měsíci nabídne rádio speciální hosty, kteří jím od jeho vzniku prošli. Vysílání s moderovanými vstupy spustilo rádio 24. října 1993 v 5:00 ráno. Zahájilo písničkou Imagine od kapely Beatles. Do této chvíle běžela na jeho vlnách pouze smyčka písniček.

„Do rádia to už od začátku táhlo zajímavé osobnosti. Úplně na startu to byli komici Miloslav Šimek, Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, Halina Pawlowská přispívala do programu svým pořadem o horoskopech, a to Frekvenci 1 zůstalo. Je to rádio založené na tvářích a účasti známých českých jmen, a to jak z pohledu stálých moderátorů, tak hostů. V tom chceme pokračovat,” říká ke kulatému výročí rádia jeho ředitel David Šmídt.

Frekvence 1 je jedním z mála rádií, které v meziročním srovnání poslechovosti rostly, jak ukazují nejnovější data Radioprojektu. V průměru tuto rozhlasovou stanici poslouchá bezmála půl milionu posluchačů denně. Dle zmíněného průzkumu se Frekvence 1 drží v Top 5 nejposlouchanějších českých stanic.

Frekvence 1, ilustrační foto

Rádio spojilo oslavy narozenin s účastí řady známých osobností, které na Frekvencí 1 působily v minulosti, ale také se současnými tvářemi. Společně s Českou mincovnou v Jablonci nad Nisou, která letos také slaví 30. narozeniny, připravilo rádio soutěž o unikátní zlaté pamětní medaile v celkové hodnotě přes 600 000 korun. Společná narozeninová soutěž spočívá v tvorbě nejoriginálnějších narozeninových přání, která budou oceněna právě zmíněnými medailemi. Další medaile bude po celém Česku rozvážet moderátor Tomáš Fíla ve žluté Toyotě Hilux a posluchači po něm budou pátrat za pomoci nápověd moderátorů.

Dárkem pro fanoušky je i speciální narozeninový song FREKVENCE 1 ALLSTARS: Na týhle planetě, který nazpívaly současné moderátorské hvězdy rádia. „Naši narozeninovou hymnu slavnostně uvádíme dnes a budeme čekat na reakce fanoušků. Kromě toho se posluchači dočkají hostů, kteří Frekvencí 1 prošli, začínali tady svoji kariéru a i po letech na vysílání vzpomínají. Chybět nebudou ani současné hvězdy programu jako Jan Kraus, Marta Jandová, Tomáš Matonoha a mnoho dalších. Hostem pořadu Press Klub Frekvence 1 bude zakladatel rádia a jeho dlouholetý prezident Michel Fleischman, který momentálně pracuje jako český velvyslanec v Paříži,” doplňuje Šmídt.

V éteru rádia, založeného na českých osobnostech, se na moderátorských pozicích prostřídaly už desítky známých jmen. Mezi nejpopulárnější patří Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, Halina Pawlowská, Tereza Pergnerová, Diana Kobzanová, Václav Moravec, Pavel Poulíček, Petr Čtvrtníček, Petr Novotný, Jitka Asterová nebo Aleš Háma a Jakub Wehrenberg. Svým nočním vysíláním se nezapomenutelně zapsal do paměti posluchačů Jiří Pomeje, oblibu si získaly i ranní rozhovory s hosty dua „Těžkej Pokondr“ nebo Sportbar Aleše Valenty.

V současnosti nejpopulárnějšími pořady rádia jsou Music studio live, Kraus a Blondýna, Cože Michala Suchánka a Petra Kolečka, Press Klub Frekvence 1, Co se děje? s Martou Jandovou, Pokáčova rychlovka, Host Frekvence 1 nebo Nedělní lajf Petra Jablonského a Popolední pohodička Tomáše Matonohy.