Google povolí reklamu v rámci NFT her

Společnost Google aktualizovala své zásady pro reklamu na kryptoměny a povolila reklamu na herní tokeny (NFT) v případě, že nepropagují hazardní hry či s nimi spojené služby.

Poté, co společnost Google dříve zakázala publikování všech reklam na kryptoměny prostřednictvím svých platforem, by povolení reklamy mohlo mít pozitivní dopad na schopnost herní vertikály Web3 rozrůst se o nové uživatele. Odvětví NFT, které se nachází hluboko pod úrovní původních nadšených očekávání a investic, by tak mohlo dostat novou zpruhu.

Podle toho, co Google píše na svém blogu, vstoupí změny pro reklamu v platnost v pátek 15. září. Budou se ale týkat pouze her, které splňují určitá kritéria:

„NFT hry, které umožňují hráčům nakupovat herní předměty, jako je virtuální oblečení pro postavy hráčů, zbraně nebo brnění s lepšími statistikami, které se spotřebovávají nebo používají ve hře, aby zlepšily zážitek uživatele nebo pomohly uživatelům v postupu ve hře.“

Nové zásady budou i nadále zakazovat reklamy na hry, které umožňují hráčům sázet NFT proti ostatním hráčům, nebo výhry včetně kryptoměn a jiných tokenů. Nadále budou zakázány také kasinové hry s NFT a jakékoli jiné sociálního sázení, které umožňuje hráčům sázet nebo hrát o reálné odměny – například NFT, hotovost nebo kryptoměny.

Pro spuštění reklam, které propagují obsah související s hazardními hrami a integrují NFT, musí vývojáři a vydavatelé „dodržovat zásady pro hazardní hry a hry a získat příslušnou certifikaci Google Ads“.

Google reklamu související s kryptoměnami zakázal na svých platformách v březnu 2018.