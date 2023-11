XXXLutz je největším inzerentem v segmentu nábytku

Podle dat Ad Intel společnosti Nielsen XXLutz následují Möbelix, Asko Nábytek, IKEA a Jysk. Češi při nákupu stále dávají přednost kamenným obchodům, říká průzkum ResSolution.

Navzdory obecné rostoucí popularitě online nakupování je v případě nákupu nábytku většina Čechů věrná kamenným obchodům. Ukazuje to průzkum společnosti ResSolution Group, podle něhož 6 z 10 dotázaných respondentů stále nakupuje menší kusy nábytku v prodejnách, u většího nábytku je to 64 procent.

Hlavními faktory při výběru jsou cena (rozhodující pro téměř 9 z 10 Čechů), materiál a rozměry (řeší je 6 z 10 lidí). Zejména pro mladé lidi je také důležitý design (70 % respondentů ve věku 15 až 34 let vs. 47 % v kategorii 55+ let) a barva (63 % respondentů ve věku 15 až 34 let vs. 41 % u 55+) kupovaného nábytku.

Udržitelnost podle průzkumu, který probíhal online na vzorku pětistovky respondentů z internetové populace starší 15 let z Českého národního panelu, není prioritou. Je důležitá pro 2 z 10 respondentů. Využití služby výkupu starého či použitého nábytku ve specializovaných obchodech by potenciálně zvažovalo 68 procent, ale vlastní zkušenost s ním má zatím pouze sedm procent dotázaných. S nákupem použitého nábytku má zkušenost zhruba každý desátý Čech.

Jak se Češi staví k výkupu starého nebo použitého nábytku? O využití této možnosti v obchodech či e-shopech by uvažovalo 68 procent dotázaných – nejčastěji lidé v kategorii 35–54 let a ti se středoškolským vzděláním. Hlavní motivací pak je finanční kompenzace (64 % respondentů), odvoz starého nábytku obchodem (43 %) a sleva na stejný nebo podobný kus nábytku (41 %).

Útraty za reklamu

A kdo se snaží zájemce o nábytek nejvíce oslovit? Podle dat z monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen byl v segmentu nejaktivnějším inzerentem v období od ledna do letošního října řetězec XXXLutz. Podle ceníkových cen utratil za reklamní prostor přes 360 milionů korun. Následují ho Möbelix s reklamním prostorem za 315,5 milionu korun a Asko Nábytek s 300,7 miliony korun.

Do ceníkových cen se sice nezapočítávají slevy, a tak nepředstavují reálné investice do reklamy, ukazují ale na vývoj a trendy trhu. A podle nich je XXXLutz v inzerci zhruba dvakrát aktivnější než čtvrtá IKEA, která podle ceníkových cen utratila necelých 172 milionů korun. Pětici pak uzavírá Jysk s 99 miliony korun.