Radiohouse podraží rozhlasovou reklamu až o 8 procent

Mediální zastupitelství Radiohouse ze skupiny Media Bohemia, které obchodně zastupuje Rádio Blaník, Hitrádia, Fajn rádio a Rock rádio, oznámilo novou obchodní politiku. Reaguje v ní na aktuální situaci na mediálním trhu a enormní poptávku po reklamním prostoru.

Obchodní politika Radiohouse byla pro rok 2024 postavena především na základě reakce trhu, obrovské poptávce a vyprodanosti reklamního prostoru. „Rád bych zdůraznil, že klíčové produkty RH zůstávají a upravili jsme jen dílčí parametry, aby vyhovovaly potřebám reklamním zadavatelům a odrážely aktuální trend na mediálním trhu,“ říká na úvod Štěpán Ryska, jednatel společnosti Radiohouse. To potvrzuje i fakt, že byly ponechány stejné koeficienty stopáže i alianční příplatky.

„Pro nadcházející období proběhlo v rámci obchodní politiky především vyvážení hladiny CPT produktů mezi sebou. Největší balíkové produkty RH Total a RH Výběr mají meziroční inflaci do 8 procent. V případě jednotlivých stanic, respektive jejich Total a Plus balíků, došlo k jejich logickému ukotvení na mapě rozhlasové inzerce. Například Rádio Blaník přes zdražení zůstává stále nejlevnějším stanicí s celoplošným zásahem. Naopak Hitrádio meziročně nezdražilo vůbec, aby bylo možné vyjít vstříc logice plánování celoplošného i regionálního zásahu,“ doplňuje Karel Friml, COO Radiohouse.

V portfoliu tradičně zůstávají produkty jednotlivých rádií, respektive rodin rádií ve svých Total i Plus variantách. Byl uveden i nový produkt Fajn Radio Plus, který posiluje terestrickou mladou cílovou skupinu rádia o Fajn Helax Online a doplňuje u všech rodin stanic svoji Plus variantu, kterou doposud nemělo.

Digitální audio – Radiohouse Online pack

Nově proběhlo ukotvení online rozhlasových produktů napříč portfoliem i v rámci balíkových produktů. U produktu sdružujícího všechny streamy internetových rádií RH Online Pack došlo sice k násobnému navýšení ceny, která ale nyní v CPT koresponduje s nejnižší cenou, za kterou se tento prostor běžně v RTB obchoduje.

Radiohouse tak využívá nárůstů poslechovosti digitálních audio produktů v poslední letech a koriguje dosavadní výrazně nižší cenu reklamy zadávanou ve vysílání své digitální distribuce do časových pásem vůči nákupu v programatickém obchodování.

„Nárůst ceny digitálního audia se v produktu Radiohouse Total projevil jen minimálně a prakticky jsme v našem nejsilnějším balíku upravili jeho vnitřní slevu. Je to ve prospěch tradičních zadavatelů rozhlasové reklamy našeho nejsilnějšího produktu. To, co ale bylo třeba řešit, byla historická hladina CPT samostatně prodávaného digitálního produktu Radiohouse Online Pack s „klasickým“ plánováním ve stylu analogového rádia takzvaně do časových pásem. Cena se nyní po korekci již pohybuje na úrovni, za kterou na našich digitálních audio streamech a podcastech nakupují klienti floatingové kampaně bez speciálního cílení programaticky. Cenová hladina této audio reklamy je stále vysoce konkurenceschopná, nyní ale spravedlivější. Také předcházíme zbytečným nedorozuměním při plánování i vyhodnocení kampaní, zvláště za situace, kdy se zájem klientů o digitální audio prudce zvedá,“ shrnuje strategii digitálního audia Štěpán Ryska.